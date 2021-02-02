修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

記者羅婉庭／台北報導

針對前總統馬英九2日表示，適用時有無彈性，應由黨主席及中央委員決定。他也說明，過去在黨主席補選中，是為了防止人頭黨員才規定候選人入黨須年滿一年，但適用時有無彈性，應由黨主席及中常委員決定。

▲馬英九受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

馬英九晚間受訪說，關乎黨主席選舉主要是黨主席選舉辦法中，對於候選人資格限制中央委員及中評委，且投票人則須有一年黨齡才能投票。由於2017主席補選參加者7位，為防止人頭黨員發生，一年黨齡的規則也適用於候選人。

馬英九表示，原來「正常」的情況下，黨主席選舉僅要求具有中央委員及中評委身份，並無一年之規定，法規是有規定，但適用時有無彈性，應由黨主席及中央委員決定。

針對是否能因人設事修改內規？馬英九表示，這由黨的中常會決定，不應是他在這裡提議。

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