超車韓國瑜！趙少康聲量「直逼五萬」　政治金童仍需衝破兩障礙

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，黨主席江啟臣確定聘任他為中評委。《網路溫度計》整理近期「政治金童」回歸聲量，發現趙少康登上Google熱搜逾5萬筆搜尋，單日聲量48649筆創三個月新高，也衝上政治聲量第三名，更超越韓國瑜。不過，趙少康劍指黨魁之路，資料分析透露，他還得清除內外兩個障礙。

▼趙少康聲量趨勢。（圖／網路溫度計）

《網路溫度計》統計回顧，趙少康宣布重返國民黨單日討論度，《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，趙少康１日上午10點多臨時召開記者會，宣布回鍋國民黨，批蔡英文像慈禧太后掌握義和團，擔憂台灣會滅亡，提及前高雄市長韓國瑜9月曾希望他出馬，記者會結束11點就飆出當日聲量高峰4556筆。

此外，下午2點韓國瑜發文助攻支持，韓粉湧入支持炒熱話題，創下另一波高峰3926筆。下午5點PTT八卦版熱議王世堅認為「韓趙配是民進黨最大對手」，不少鄉民持看好戲心態覺得「恰吉反串」、「這是黑暗兵法」製造4074筆。

▼趙少康宣布重回藍營聲量趨勢。（圖／網路溫度計）

趙少康這次回歸劍指黨主席，雖有韓國瑜做後盾，但分析也指出他必須清除內外兩個障礙。對外因素部分，是國家通訊傳播委員會「NCC」回應，趙少康目前是中廣董事長，如未來當選黨主席，需要先清空所持股份，否則可依黨政軍條款，最高可罰200萬元。

對內則是現任黨主席江啟臣回應「黨有黨的機制」，強調國民黨內的公職選舉，所有黨員在此之前都是平等且必須遵守，將會按照規定進行。