快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

記者李忠憲／台中報導

上月底從大陸返台的南屯女子，居家檢疫期間竟連續2天讓男友入香閨陪睡，嚴重違反防疫規定，台中市長盧秀燕3日怒斥「可惡至極！」，市府除對該名女子開罰20萬，也要求男子暫停上班並自主健康管理，目前一採陰性，如二採陰才可恢復上班。

▲盧秀燕開內部防疫會議，怒斥違反規定女子可惡至極。（圖／台中市政府提供，下同）

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市長盧秀燕3日上午召開內部防疫會議，台中市衛生局報告，有一名家住南屯區的女子，1月26日從中國大陸返台，居家檢疫期間被發現，她竟不顧防疫安全，讓男友到她家連續陪住2夜，已嚴重違反防疫規定。衛生局經查證屬實，除開罰20萬，也要求男子暫時不得上班並自主健康管理，同時通知服務單位加強消毒。目前男子一採陰，如果二採陰就可恢復上班。

盧秀燕嚴斥「可惡至極！」她表示，防疫期間國人們皆小心謹慎地防疫，市府也定期召開防疫會議，邀集專業醫師學者集思廣益、苦口婆心地宣導，卻仍有民眾違反規定、心存僥倖，造成疫情傳播風險，且違反中央「一人一戶」規定，必定嚴懲重罰，絕不寬貸，並要求各局處提高警戒做好防疫工作。

她也說，「唯有方向一致、腳步一致，防疫才做得好！」台中防疫與中央一致，春節將至，各局處千萬不能掉以輕心，務必做到最高防疫規格標準，呼籲居家檢疫民眾務必遵守相關防疫規定，如有違規絕不寬貸；居家檢疫期間如有相關需求可洽市府關護中心04-22289111分機21696、21697、21698，市府將盡力協助市民度過檢疫期。

中市衛生局補充說明，中央疫情指揮中心規定，自1月15日起居家檢疫者都必須要「一人一戶」，違者可依特別條例處10萬元至100萬元罰緩，根據區公所現場訪查並調閱監視器發現，這名女子入境後連續兩天讓男友進入住所陪住，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大。

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