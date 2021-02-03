趙少康回藍營衝擊2022、2024選戰？　顏若芳：這應該問國民黨

▲趙少康3日出面受訪。（圖／記者羅婉庭攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，黨主席江啟臣確定聘任他為中評委。對於未來是否衝擊2022或2024選戰？民進黨發言人顏若芳3日下午於記者會上表示，外界認為趙少康回國民黨是為了參選黨主席一事，應該向國民黨中央詢問即可。

中廣董事長、前新黨創黨召集人趙少康要重回國民黨，這被外界解讀是要爭取參選國民黨主席，他上午受訪時說，自己參選主席的資格，僅差中評委身份，限制入黨1年的規定是去年補選細則，今年的選舉細則尚未出爐，他認為「細則」不應超越「辦法」。

針對外界認為趙少康有逼宮之意，他則否認，強調自己完全沒有逼宮之意，反而是希望為新生代開創出更多的空間，讓台灣再次偉大，回到台灣錢淹腳肚的年代，近日大家關注國民黨的事情，表示對國民黨還有期待，他願幫助最大在野黨，制衡一黨獨大、權力腐化的民進黨。

對此，對於可能衝擊2022或2024年的選戰一事，顏若芳下午於記者會上表示，民進黨沒有評論，台灣是民主國家，政黨政治可以良性競爭，至於外界認為趙少康回國民黨是為了參選黨主席一事，應該向國民黨中央詢問即可。

▼民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）

