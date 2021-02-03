趙少康爭黨主席　朱立倫：歡迎好朋友加入國民黨

▲國民黨前主席朱立倫。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／新北報導

中廣董事長趙少康已恢復國民黨籍，更於年後正式成為中央評議委員，若中常會修改黨主席選舉作業細則，取消入黨1年之限制，即可參選黨主席。對此，新北市前市長朱立倫3日表示，歡迎所有好朋友加入國民黨。

對此，同樣有意參選黨主席的朱立倫透過幕僚轉述，他一向關心國民黨整體支持度能不能提高，主張爭取社會更多支持，對於所有好朋友加入國民黨，他都表示歡迎。

國民黨主席江啟臣上午宣布趙少康的黨籍回復申請已經通過，他此時重回國民黨，必然有助於強化國民黨的戰力及社會支持度與影響力，對於藍軍團結更是深具意義，同時聘其為中評委，江啟臣表示自己願毫無私心團結所有支持力量。

江啟臣強調，農曆年後本來就有中評委增聘計畫，由黨主席聘請黨內賢達協助當前政策方向建言；考量趙少康豐富的政治閱歷及社會影響力，他決定將趙少康列入農曆年後公布的中評委聘任名單中，藉此壯大國民黨支持基礎，並歡迎更多好朋友重回國民黨大家庭。

江啟臣指出，黨主席必然要扮演桶箍角色，必須勇於承擔，全心建立制度，毫無私心的團結所有支持力量，期待未來能吸引更多認同國民黨理念的人士加入，共同為台灣健康的政黨政治與國民黨未來發展而努力。

組發會主委李哲華表示，預計在4月底5月初訂出的黨主席、中央委員、中常委、黨代表之選舉作業細則送中常會核定。

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