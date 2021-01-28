雲林高一生攀4樓外牆拍動作片...註明：未來是跑酷選手　嚇壞師長

▲高一生上週從4樓性別友善廁所窗戶，爬到外牆寬約40公分的女兒牆上，再爬回廁所，並由他人協助將過程拍成影片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名高一學生，在校園一樓圍牆攀爬，之後也在無防護下攀爬至學校四樓男廁所外牆，該名學生將危險動作影片上傳到個人IG，雖設定隱私卻遭人截錄後曝光。該所高中在查出學生身份後通知家長關心及啟動校內輔導，並將於高樓層窗戶裝設「窗擋」限縮開啟，以避免類似事件再發生。

經查訪該所高中校園，校方主任表示，未上課期間一樓樓梯鐵門會關閉，不開放行走及進入，目前雖進入寒假但近日校園內仍有活動進行，所以為方便師生進入教室放取物品，故仍保持開啟，未來除加強校園宣導，也將儘速把高層樓窗戶加裝窗擋、限縮開啟寬度，以免有人再從窗戶穿出，維護安全。

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該影片中，高一生在畫面上註明「我未來是個跑酷選手」，除攀爬一樓圍牆站立，更有攀越4樓窗戶至外牆站立的影像，影片由其他人拍攝，且部分片段中疑有多人嘻笑、鼓譟的聲音。高一生將影片上傳在私人IG並設定隱私，卻被他人截錄曝光。

▲高一生又從4樓廁所窗戶爬到外牆，站立在僅40公分寬女兒牆上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校方調查指出，該學生應該在上週學期未與另外幾名同學一起活動，爬上廁所前欄站立，又從4樓性別友善廁所窗戶爬到外牆寬約40公分女兒牆上，再爬回廁所，將過程拍成影片，放上不公開個人IG網站。

校方表示，孩子為了「證明某些事情」為影片下了不恰當的標題，昨天得知此事第一時間就把孩子找出來，家長的意思是說這孩子以前就有點叛逆，但這孩子在學校並沒有什麼不好的行為，也許在自己的世界裡頭想得太單純，但這樣的動作實在太危險，已經請該班導師、家長加強關懷該名學生，同時啟動輔導機制，導正同學錯誤觀念。

校長表示，學生行為可能為了引起同儕注意，會與家長深入了解孩子的動機，關注輔導孩子；另外針對校園安全，學校將會增設監視錄影系統減少安全死角，廁所窗戶也會改設為無法讓人通過的開啟幅度，讓學生不能再攀爬到外牆。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，青少年的特質就是「勇於挑戰、有冒險精神」透過這樣的行為來認識、肯地自己，讓自己有成就感，同時也希望被看見，對此，在學校或社會上如能提供正確的學習平台、讓孩子用正當的方式展現，以各種運動、音樂、攀岩、甚至酷跑，也許以成立社團等方式，來引導孩子「安全」學習，會比制止、責罵，更能導正孩子遠離危險。

▲高一生又從4樓廁所窗戶爬出去外牆，再爬回廁所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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