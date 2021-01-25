西螺福興宮擴大佈置燈廊7百米　祈福民眾不用擠在同一條街賞燈

▲西螺福興宮往年燈廊僅佈置在福興路，今年擴展到延平路及建興路，除增添年節的氣氛，為台灣祈福，前來廟宇拜拜賞燈的民眾更不用擠在同一條街上拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮延平老街昨日開始施工，陸續懸掛數千盞燈籠，其中有小學生在燈籠上彩繪為媽祖戴上口罩，提醒大家落實防疫工作，祈求疫情早日退散。西螺福興宮表示，今年燈廊及花燈將擴大佈置，將於延平老街、建興路、福興路，懸掛逾萬盞燈籠，讓前來廟宇祈福的民眾，不用擠在同一區拍照。

雲林縣西螺福興宮周邊近日開始施工懸掛燈籠，西螺福興宮人員表示，今年雖因為疫情關係取消新春搶頭香等活動，但歡喜迎財神開運紅包領取、百萬高空煙火秀及燈廊、花燈都照常佈展，其中燈廊燈籠更增逾萬個，往年燈廊僅佈置在福興路，今年擴展到延平路及建興路，除增添年節的氣氛，為台灣祈福，前來廟宇拜拜賞燈的民眾更不用擠在同一條街上拍照。

▲雲林縣西螺福興宮周邊近日開始施工懸掛燈籠，民眾賞燈不用擠在同一條街上拍照。（圖／記者蔡佩旻攝）



福興宮指出，福興路、延平路、建興路加總約700多公尺，今年燈籠仍請來小朋友彩繪，其中有許多小朋友特別將防疫相關訊息畫在燈籠上，如替媽祖戴上口罩、提醒正確洗手要領、少用手觸摸眼鼻、有症狀不要到人潮聚集地方等，這些彩繪燈籠都會懸掛在燈廊，提醒民眾。

福興宮董事長楊文鐘表示，國內疫情有趨於嚴峻情況，廟方相關防疫措施也跟著提升，除單一出入動線，也請信徒務必戴口罩，另外，假日信徒較多，將施行量體溫等措施，確保安全。

▲雲林縣西螺鎮延平老街昨日開始施工，陸續懸掛數千盞燈籠，其中有小學生在燈籠上彩繪為媽祖戴上口罩，提醒大家落實防疫工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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