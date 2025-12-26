　
腰痠以為老了！醫驚見2顆「鳥蛋級結石」卡死輸尿管

▲台中醫院,泌尿科,結石,簡維弘。（圖／記者游瓊華攝）

▲檢查發現，張先生的左腎臟跟右輸尿管塞了猶如2顆鳥蛋大的「巨型結石」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

68歲張先生是退休公務員，每周至少三次跟山友到大坑爬山健身，身體硬朗無慢性病，上個月因為右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，一檢查竟發現左腎臟跟右輸尿管塞了猶如2顆鳥蛋大的「巨型結石」，相當少見，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，目前腎水腫症狀已經緩解，並持續門診追蹤中。

X光照嚇壞！「4公分鳥蛋」塞爆0.5公分輸尿管

衛生福利部台中醫院泌尿科醫師簡維弘指出，患者到院接受X光檢查，明顯可見右側輸尿管與腎臟交界處有顆4公分巨大結石，左腎也有顆1.5公分大結石，造成兩側腎水腫、腰痛與血尿等結石典型症狀，為保護腎功能，院方立即安排右輸尿管取石手術與左腎體外震波手術，搶救腎臟功能。

醫也驚：這麼大竟不痛！幸好血尿讓他提早就醫

簡維弘指出，輸尿管管徑約0.5公分，卡住一顆4公分巨大結石已經很少見，患者竟然還不會痛，只以腰痠腰痛反應，幸好因為血尿緊急就醫，及時治療避免腎臟功能受損。

神速復原！手術取出巨石 他出院隔天又能去爬山

張男除了接受體外震波碎石，緩解左腎積水狀況，也接受「背側腰部切口」切開取石手術，醫師透過不切斷肌肉取石手術讓傷口快速復原，讓張男術後不到一週就出院，且出院隔天就能去爬山；目前門診追蹤中。

▲台中醫院,泌尿科,結石,簡維弘。（圖／記者游瓊華攝）

▲簡維弘提醒，預防結石最好的方法還是多喝水，成年人每天至少應攝取2000C.C.開水。（圖／記者游瓊華攝）

醫示警：暖冬結石病患暴增！每天必喝2000C.C.水

簡維弘也提醒，在台灣，每9到10人就有1人有結石的困擾，結石病因主要與體質跟水喝太少有關，好發於30到50歲的成年人，其中男性是女性的2到3倍，尤其每年夏天，因為流汗多水喝不夠導致結石發病的患者人數，更是平時的一倍以上，但今年因為暖冬，日夜溫差大，原本盛行於夏天的腎結石即使到年底了依然幾乎天天都會碰到。

簡維弘提醒，預防結石最好的方法還是多喝水，成年人每天至少應攝取2000C.C.開水，戶外工作或經常流汗者「流多少汗就要補多少水」；另曾經因結石發病接受治療者，治癒後應每三到六個月回診接受超音波檢查，可提前預知是否復發並即時提前治療因應。

腰痠以為老了！醫驚見2顆「鳥蛋級結石」卡死輸尿管

