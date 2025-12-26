大馬入獄前首相「4項濫權罪名成立」　一馬弊案又掀震盪

▲納吉今日在監獄官員護送下，抵達吉隆坡高等法院。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因為涉入「一馬發展公司」（1MDB）的數十億美元貪腐詐欺案，目前仍在服刑中。他今（26）日被宣判，與此案相關的4項濫權罪名全部成立，可能再度引發執政聯盟內部的緊張局勢。

根據CNN、《衛報》、《彭博社》等外媒最新消息，納吉因透過1MDB非法收受資金，被指控4項貪腐罪與21項洗錢罪，但他始終堅決否認所有不法行為，辯護團隊已表明，將就此判決提起上訴。

目前高等法院的聽證會仍在進行中，法官塞克拉（Collin Lawrence Sequerah）尚未針對洗錢指控做出最終宣判。

納吉執政期間，於2009年與他人共同創立國家基金1MDB，卻涉嫌透過1MDB旗下公司非法收受鉅額資金。馬來西亞與美國調查人員指出，至少45億美元從1MDB被竊取，另外據稱逾10億美元流入與納吉有關的帳戶。

納吉因貪汙、濫權、洗錢等罪名被判12年有期徒刑及2.1億令吉罰款，並於2022年8月開始服刑，成為馬來西亞首位入獄的前首相。

不過，2024年2月，也就是他入獄1年半後，獲得特赦局有條件特赦，刑期從12年減至6年，即2028年8月23日出獄，同時罰款2.1億令吉降至5000萬令吉。