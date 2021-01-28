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周子瑜家「失竊物標價」曝光！寫真書一本1萬…28歲女狂偷遭移送

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼周子瑜家失竊，28歲汪姓女清潔員將物品放上網路販售。（圖／記者黃子倩攝，下同）

記者戴若涵、黃子倩、許宥孺／高雄報導

南韓女團TWICE成員周子瑜台南老家遭竊！周母透過鄰居介紹，聘請一位28歲汪姓女清潔員每週一到府打掃，不料，汪女竟2度下手，偷走周子瑜62張簽名照、11張專輯、2本簽名寫真書等物，還上蝦皮標價販售，最高一本寫真書可賣至1萬元。

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者黃子倩攝）

回顧整起事發經過，周母23日發現家中擺放的女兒簽名照、海報等物失竊，又經友人轉知，疑似有人在網路上將那些物品放上網路販售，隨即報警處理。警方獲報到場處理，在現場並沒有發現除了家人、汪女以外的可疑指紋，懷疑是內賊犯案，循線追查發現，竊賊果然就是汪女。

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者黃子倩攝）

據了解，汪女每週一固定到周家打掃，一次進行4小時的清潔，時薪為300元，一個月4800元收入。她分2次行竊，總共得手簽名照62張、專輯11套、簽名寫真書2本等，還PO上蝦皮公開販售，其中簽名專輯每張以2千至3千元不等的價格販售，另外，簽名寫真書則是標價1萬元，至於簽名照則是以「5張不挑款」250元一組低價販售。

汪女除了將贓物PO上蝦皮販售，還寄放於友人咖啡館陳列販售，但沒有成功賣出，警方研判可能是客人不確定物品真偽，故只有在蝦皮上賣出去一套簽名專輯，得手3000元，警方訊問後，依竊盜罪嫌將汪女移送法辦，稍早以2萬元交保。至於購買專輯的買家，警方仍在循線找人中。

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲周子瑜家失竊物品標價曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

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