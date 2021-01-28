桃園增設2臨時採檢站　鄭文燦：機動貨櫃屋採檢南北各一站

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院爆發醫護人員群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心除將醫護人員與病患列為管制對象，同時向上溯源近5千人進行追蹤管制，因採檢數量激增，為滿足採檢需求，市長鄭文燦28日受訪時表示，已準備2個機動採檢站，設在哪裡目前還沒有決定，但部桃專案規畫是南北各一個點，1天各300人，由衛生局來接送與採檢，600人應可以支應部桃專案需求。

▲桃園市長鄭文燦28日受訪時表示，全市增設2座機動採檢站，南北各一座，一天可篩檢300人，由衛生局負責接送與採檢。（圖／記者沈繼昌攝）

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鄭文燦指出，目前桃園醫院附設採檢站有12個，集中檢疫所有4個，現在準備2個機動採檢站，要設在哪裡還沒有決定，以部桃專案是南北各一個點，1天各300人，由衛生局負責接送與採檢，目前估算後，600人應該可以支應部桃專案需求；一般民眾自費採檢的醫院，目前有5個地方，包括長庚、敏盛、天晟、聯新等醫院，應該足以支應這些需求。

▲位於桃園市某區的貨櫃屋機動採檢站曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有媒體詢問，民眾自費採檢與隔離的人篩檢可能有混在一起的情況，中間要需要隔開？鄭文燦認為，一直都是要求分流，民眾採檢與部桃專案，11家責任醫院都採取分流方案，不會混在一起。此外，針對消毒區域，鄭文燦解釋，全市大消毒部分是分區消毒，今天是在內壢與青埔地區，明天則是在機場捷運A8站長庚醫院附近。

鄭文燦也針對假訊息頻傳做出回應，認為防疫要同心、防疫要團結、防疫要冷靜、防疫更要嚴謹，我們不需要在防疫過程中有太多爭執與對立，也不需要在防疫過程中受到假訊息影響，這段時間也有發現有很多不實消息，需要即時澄清，即時立可白；這次部桃事件，我們其他協力醫院並沒有群聚感染或醫院感染事件，請大家不要輕信謠言，一切以中央疫情指揮中心發布的訊息為準，如果有不實謠言或假訊息，造成防疫困難，造成民眾認知混淆，市府會主動清查、主動移送，追蹤假訊息的來源。

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