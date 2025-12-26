俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，他與美國總統川普的高層會晤將於近期舉行，「在新年之前可以決定很多事情」。這也顯示俄烏戰爭和平談判取得進展。

美聯社、法新社報導，澤倫斯基上述所言，是在他25日與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行良好對話後發布。

Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

澤倫斯基透過社群平台X表示，「一天也沒有浪費。我們已同意在不久的將來與川普總統進行最高層級會議。在新年之前可以決定很多事情」。

澤倫斯基本周曾表示，烏克蘭願意從烏東工業心臟地帶撤軍，條件是俄軍也同步撤出並建立國際監督的非軍事區。不過俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）後來稱，和平談判取得緩慢穩定的進展，但俄方並未表明同意從其占領土地上撤軍。

戰場方面，俄軍無人機對烏克蘭尼古拉耶夫（Mykolaiv）發動攻擊，導致部分地區斷電。在此之際，烏克蘭使用英國製「暴風之影」（Storm Shadow）飛彈打擊俄羅斯一處大型煉油設施；烏克蘭參謀總部稱，烏軍成功空襲俄羅斯羅斯托夫州諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）煉油廠，「記錄到多次爆炸，命中目標」。