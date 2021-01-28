農曆年前詐騙多　雲林警偵破12案逮110人查扣2房產6車

▲雲林縣警察局為於農曆年前配合警政署自1月18日起執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間查緝共計偵破詐欺集團12件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020年受新冠狀病毒疫情影響，民眾居家時間增多，頻繁透過網路及手機接收各類訊息，致詐欺集團有機可乘，透過市內電話、網路平台等，以各類詐術騙取民眾信任。有部分行業民眾薪資收入縮減，加上銀行降息等經濟因素影響，透過網路進行「借貸」或「投資」之民眾增加，致假投資、借貸等詐騙案件驟升。

雲林縣警察局為於農曆年前配合警政署自1月18日起執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間查緝共計偵破詐欺集團12件，共查獲詐欺犯嫌110人、查扣土地1筆、房屋1幢、車輛6部，不法所得換算高達新臺幣1千529多萬元。

警方指出，專案行動偵破多件假投資詐騙案件，詐騙集團利用各種社群軟體，盜用網美網帥之照片，先藉機親近被害人，待稍加認識後，再誆稱於投資平台或網路博弈獲取暴利，誘騙被害人掉入圈套。詐騙集團常先於假系統內顯示獲利之假象或將損失歸咎於被害人未依指令操作錯誤，以誘騙投入更多資金，俟被害人欲了結獲利時，再以各種要求或限制拒絕出金，甚至關閉假平台，被害人始知受騙上當，損失慘重。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，詐欺犯嫌常迎合時事話題創造各種詐騙話術，使被害人降低防備心態，再運用各種手法騙取人民血汗錢，雲林縣警察局除全面查緝各種詐欺集團外，同時也深入追查贓款流向，加強查扣不法所得，並利用多元方式加強防騙宣導，強化金融機構聯防機制，打擊犯罪的政策。

▲雲林縣警察局共查獲詐欺犯嫌110人、查扣土地1筆、房屋1幢、車輛6部，不法所得換算高達新臺幣1千529多萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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