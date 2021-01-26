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90度的尊重！雲林這群人鞠躬雙手奉善款　10年捐出1.3億

▲堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬，因「幫助別人不應有施捨的感覺，而是感同身受、將心比心，不該踐踏做人的尊嚴。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬，因「幫助別人不應有施捨的感覺，而是感同身受、將心比心，不該踐踏做人的尊嚴。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣由7位夜市攤商所開始組成的公益團體「雲林縣夜市慈愛會」，成立至今已經11年。陳鴻榮綽號「眼鏡」是這個組織的發起人之一，在夜市經營夾娃娃機攤販的他與6位同業因深感灣社會貧富不均，社會上少數人在親人往生後，沒有足夠的財源辦理後續事宜，而決定組成夜市慈愛組織集資善款。

「雲林縣夜市慈愛會」專替弱勢、艱苦人辦理後事，至今已幫逾3千名往生者安葬，捐助的喪葬費已超過1.3億元。10年前發起時慈愛會成員每人每月捐500元，主要捐助貧苦家庭喪葬費，每天都跑雲、嘉、南、中、彰、投的弱勢家庭喪家，相約在派出所見面與捐款，並堅持每10天在群組、臉書公布帳目。

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▲堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬，因「幫助別人不應有施捨的感覺，而是感同身受、將心比心，不該踐踏做人的尊嚴。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雲林縣由7位夜市攤商所開始組成的公益團體「雲林縣夜市慈善會」，成立至今已經11年。陳鴻榮綽號「眼鏡」(右一)是這個組織的發起人之一。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「任何事情就是要做得清清白白的，特別是關於有錢的事情，且每分錢都是大家的血汗錢，不能愧對、浪費。」陳鴻榮表示，每一筆捐款、每個案家都必定親自送善款，並堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬，這是誠意、心意，更象徵著慈愛會無私的奉獻，因「幫助別人不應有施捨的感覺，而是感同身受、將心比心，不該踐踏做人的尊嚴。」

陳鴻榮在2018年作一首詩分享在臉書「十方善款雙手奉，恭敬折腰誠意濃，販夫走卒出我輩，笑看人間幾人懂。」他說，那是自己多年來的有感，許多人都曾問他為什麼這麼做，讓他索性寫成一首詩，並強調不論做幾年、服務多少案家，他都會堅持這麼做。

▲堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬，因「幫助別人不應有施捨的感覺，而是感同身受、將心比心，不該踐踏做人的尊嚴。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳鴻榮表示，每一筆捐款、每個案家都必定親自送善款，並堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2020年得知雲林家扶幫助高中職、大專生的助學金缺口頗大，雲林縣夜市慈善會挹注100萬元。陳鴻榮說，捐助學金的初衷是從服務中發現教育才是脫離貧窮的根本，透過教育才能幫助孩子翻轉命運，切斷貧窮世襲的連結。

不僅如此，在陳鴻榮與夜市慈愛會用心的推動下透過時任立委張麗善與劉建國協助，立法院於2017年5月26日三讀通過殯葬管理條例第21條之1簡稱「艱苦人條款」，讓全國列冊16萬「低收入戶」往生後將可免費使用各直轄市及縣市政府所有公立殯葬設施火化及塔位免費，並於2018年5月1日開始施行。

▲堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬，因「幫助別人不應有施捨的感覺，而是感同身受、將心比心，不該踐踏做人的尊嚴。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼▲10年前發起時慈愛會成員每人每月捐500元，主要捐助貧苦家庭喪葬費，每天都跑雲、嘉、南、中、彰、投的弱勢家庭喪家，相約在派出所見面與捐款。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

就在去年更進一步推動針對「中低收入戶」塔位免費優惠的部分，已在雲林縣20個鄉鎮市公所全力配合後，於2020年12月29日前完成修正自治條例，正式讓設籍本縣中低收入戶免費使用納骨塔。

現今，將持續再度透過立委劉建國與林文瑞爭取「全國」中低收入戶免費使用塔位及火化費用雙全免費，推善行於各縣市政府，以國家百姓為念，又能以濟世救民為先，讓全國11萬中低收入戶享有一致待遇。

▲堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬，因「幫助別人不應有施捨的感覺，而是感同身受、將心比心，不該踐踏做人的尊嚴。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

堅持「90度的尊重，不多語的行善」，沒有政治色彩、沒有貧富對立，慎終追遠、老有所終、死有所安的道德倫理精神，有尊嚴圓滿人生最後一哩路。這就是「雲林縣夜市慈善會」低調行善的風格。

▲堅持90度鞠躬雙手奉上給家屬，因「幫助別人不應有施捨的感覺，而是感同身受、將心比心，不該踐踏做人的尊嚴。（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳鴻榮在2018年作一首詩分享在臉書「十方善款雙手奉，恭敬折腰誠意濃，販夫走卒出我輩，笑看人間幾人懂。」（圖／陳鴻榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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