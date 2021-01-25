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存錢5萬5千元行員少打一碼　婦人到家才檢查嚇壞衝回農會

▲雲林高姓民眾在臉書分享母親前往農會存款發生櫃員失誤，整整少存5萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林高姓民眾在臉書分享母親前往農會存款發生櫃員失誤，整整少存5萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名婦人25日前往農會存款5萬5000元，從櫃員手上取回存款簿便返家，到家才翻開存款簿，這一看嚇壞了，存款竟少了一碼變成5千元，婦人返回農會反應，櫃員道歉後訂正存簿，婦人兒子將存款簿貼上臉書，提醒民眾注意。對此案例，另名農會辦事員表示「基本上不會有櫃員賭上職涯冒險」。

雲林高先生陳述，今日上午9點多，60多歲的母親帶著5萬5000元現金前往農會存款，因老花眼寫字不方便，故由門口男服務員代為填寫存款單5萬5000元，接著臨櫃連同現金及存款簿交由女櫃員進行存款手續，完成後從女櫃員手中接回存款簿，因未帶眼鏡出門回到家才翻開檢查，這一看嚇壞了，竟然只登錄了5000元，活生生少了一碼數字「5」。

高先生說，母親發現後急忙回到農會告知女櫃員，女櫃員向母親解釋是不小心打錯字，但家屬們仍持高度懷疑，這萬一沒有發現，是否就這樣活生生少了5萬元呢，高先生提到，傍晚家人傳訊息告訴他母親存錢這件事，他決定貼到臉書，雖然事後選擇信任行員，但提醒大家還是要留心檢查。

高先生表示，該農會辦事處主任及櫃員小姐，事後均打電話致歉，且辦事處主任並提出登門道歉遭婉拒，高先生說明日會再帶母親前往農會，再度釐清整個烏龍存款的過程。高先生最後向記者強調，發文用意只是呼籲民眾，要多注意以免櫃員她不小心再加上當事人也沒注意，造成錢真的會消失。

針對農會存款登錄烏龍， 其他農會一名丁姓農會辦事員受訪低調表示，其實數字Key錯的事件三不五時都會發生，櫃員完成手續後檢查是第一關，後勤還有會計與大出納對帳，最晚在下班前關帳結算一定都會發現，可以根據存款單、傳票來反查登陸時間、金額、帳戶，基本上要故意打錯其實不可能。

丁員說明，例如他所服務農會是在4點30分進行結帳，結帳對帳時就會發現存款單、傳單跟現金一定會不符合，而萬一出現錯誤不會只有一個人知道，後勤會計和出納也會同時發現不合，與電腦資料對不上就無法結帳，就會根據存單傳票找出哪一個時間、哪一本存簿有誤，得抓到為止才有辦法下班。

丁員說，偏鄉許多老人家眼睛不好，都會請服務員或櫃員幫忙貼寫存、提款單，最壞的狀況是萬一在第一張單子上就寫錯，再加上櫃員Key錯，那萬一櫃員不誠實，民眾也未注意，就真的會造成抓帳抓不到的狀況，所以臨櫃辦理最保險就是自己親手寫好並確認金額，如果長輩寫不了，也可由志工或服務員填寫，再交給櫃台辦理，至少多一次確認以減少失誤，但基本上每一個櫃檯的上方都會有監視器，櫃員不可能賭上職涯冒險。

▲雲林高姓民眾在臉書分享母親前往農會存款發生櫃員失誤，整整少存5萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人回農會後櫃員將原本失誤的5000元沖正後，存進正確的5萬5000元。（圖／原ＰＯ高先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
 


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