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NET服飾連11年封館供採購　雲林家扶親子400人受惠

▲主富服裝公司，今（27）日邀請縣內300多戶扶助家庭至NET服飾虎尾門市進行封館採購活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲主富服裝公司，今日邀請縣內300多戶扶助家庭至NET服飾虎尾門市進行封館採購活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

11年前，主富服裝公司主動找上雲林家扶，因為創辦人黃文貞出身於雲林縣東勢鄉，基於回饋故鄉、幫助弱勢的心，第一年贊助50萬元提貨券讓雲林家扶扶助家庭親子採買新衣，之後更是擴及到全台各縣市，贊助金額也逐年提高，今年雲林縣共獲捐80萬元，每份2000元，嘉惠家扶親子400位。

今（27）日邀請縣內300多戶扶助家庭至NET服飾虎尾門市進行封館採購活動。今年冬天明顯比往年寒冷許多，雲林家扶特別邀請2/3以上的海線鄉鎮家庭前來採買，因為沿海村落最能直接感受到強烈冷氣團以及冬季季風侵襲的威力，主富服裝公司的贊助有如海線家庭的避風港，讓他們得以添購保暖的冬衣抵抗冷冽寒冬。

▲主富服裝公司，今（27）日邀請縣內300多戶扶助家庭至NET服飾虎尾門市進行封館採購活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲即使在疫情嚴重衝擊經濟消費市場的情況下，主富服裝公司仍是不忘初衷，今年給予全台20間家扶價值超過1600萬元的提貨券。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

每年安排在過年前進行封館採購活動，除了有添購新衣好過年的意義之外，剛好也是為了下學期即將升大學的高中生進行面試服飾的準備。來自北港鎮、在高雄讀大學的學生段采君表示，去年為了參加大學推薦甄試前對於服裝穿著感到焦慮，幸好有社工老師陪我在NET挑面試的服裝、一件一件試穿，選到最合適的穿著，也讓我順利錄取理想的大學。

雲林家扶中心主任廖志文表示，感謝主富服裝公司黃文貞董事長從11年前開始幫助雲林家扶，一直到現在從不間斷，即使在疫情嚴重衝擊經濟消費市場的情況下，主富服裝公司仍是不忘初衷，今年給予全台20間家扶價值超過1600萬元的提貨券。雲林縣共獲捐80萬元，每份2000元，嘉惠家扶親子400位。

▲主富服裝公司，今（27）日邀請縣內300多戶扶助家庭至NET服飾虎尾門市進行封館採購活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲主富服裝公司的贊助有如海線家庭的避風港，讓他們得以添購保暖的冬衣抵抗冷冽寒冬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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