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社會 社會焦點 保障人權

行情價1張1千！28歲女狂偷「賤賣周子瑜親筆簽名照」…5張只賣250

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

南韓女團TWICE成員周子瑜台南老家失竊，62張簽名照、11張專輯、2本簽名寫真書等物品全被人偷走。竊賊還將贓物放到蝦皮、朋友咖啡館寄賣，其中行情價一張約落在千元的簽名照，竟被以「5張不挑款」250元一組低價拋售。警方循線查出竊賊竟是每週一固定到周家打掃的28歲汪姓女清潔員。

▲周子瑜簽名照、專輯被盜。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼周子瑜簽名照、專輯被盜，其中簽名照遭賤賣。（圖／記者黃子倩攝，下同）

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者黃子倩攝）

周子瑜母親原先要將女兒的專輯拿去義賣做公益，一整疊的簽名照則是要贈送他人，孰料，日前她發現一整疊照片憑空消失，加上又有朋友轉知，有人在網路上大量販售女兒的簽名物，經比對過後發現，這些簽名物跟家中失竊物品品項相同，23日前往高雄公司時，遂前往高雄刑大報案。

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者黃子倩攝）

警方獲報後，到周家採證發現，現場除了家人以及汪女的指紋，並沒有其他的可疑跡證，懷疑有內賊，循線追查果然發現，將物品PO上網的就是汪女，此外，汪女分2次行竊，總共得手簽名照62張、專輯11套、簽名寫真書2本等，其中簽名專輯每張以2千至3千元不等的價格販售，另外，簽名寫真書則是標價1萬元。

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者黃子倩攝）

至於行情價一張可破千元的簽名照則是被汪女以「5張不挑款」250元一組低價拋售，部分贓物則放在友人的咖啡館寄賣，但疑似因無法辨別真偽，因此沒有客人購買，僅有一名新竹的買家在蝦皮上購買了一張專輯。

28歲的汪女沒有前科，經警方訊後被依竊盜罪移送法辦，28日上午以2萬元金額交保，據悉，汪女丈夫也是同行，都從事居家清潔工作。

▲周子瑜簽名照、專輯被盜。（圖／記者黃子倩攝）

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