哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

▲藍清輝將善款交給魯男家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

獅子鄉一名47歲魯姓男子，長年罹患消化道出血、肝硬化等重症，頻繁進出醫院，僅靠哥哥打零工勉力維生，卻仍不敵病魔辭世。突如其來的噩耗，讓本就清寒的家庭連喪葬費用都無力負擔。枋寮警分局員警得知後，主動串聯地方善心人士募得善款，盼協助家屬暫度難關，讓家屬感激在心裡。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，透過獅子鄉民代表柳宏忠、草埔村村長李秉勝轉介，得知獅子鄉47歲魯姓男子為中低收入戶，長期飽受消化道出血、肝硬化、食道靜脈曲張等重症折磨，頻繁進出醫院。平時由哥哥悉心照料，僅靠打零工維持著艱難的生活。近期，魯男病情惡化不幸辭世。面對突如其來的變故，家屬不僅悲痛欲絕，更因無力負擔魯男的喪葬費用，生活陷入困頓。

藍所長得知後，自掏腰包及協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、郭雅謙、夏苡明、黃慶春、鍾進文、藍一宸、藍一軒、藍怡芬、陳柏融、陳禹銓、陳清祥、林俊豪、許順彰、張龍欽及大庄巡守隊，以及民間善心團體陳柏宏、潘睿典、陳和妙、楊博閎、楊貴荃、阮文亮、柯建能、楊皓量、蔡宗諺、陳誼景、蔡有力等人，共同募集善款新臺幣23,500元，並於東海派出所內偕同草埔村長李秉勝親將善款交付魯員家屬，盼微薄之善款可以暫解燃眉之急，度難眼前難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，值得同仁學習。