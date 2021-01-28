清明連假「澎金馬」機票2/1統一開搶　3航線開賣空位數一次看

▲清明連假澎湖、金門、馬祖3航線機票，2/1上午9時起開搶。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今年清明有4天連假，交通部民航局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,514架次，計143,426個座位數，並自2月1日（下周一）上午9時起開放訂位。



清明假期自4月2日至4月5日有4天連假，民航局規劃，4月1日至4月6日為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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▲民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）802架次、74,542個座位數；金門航線524架次、56,084個座位數；馬祖航線188架次、12,800個座位數；上述3離島航線共計提供1,514架次、143,426個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。



民航局提醒，清明連假將於尖峰時段4月1日至4月3日台灣出發往離島方向，以及4月4日至4月6日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

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