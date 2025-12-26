　
大陸 大陸焦點 特派現場

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

▲丁女用匿名信捏造同事婚外情。（示意圖／pakutaso）

▲丁女身為HR經理，冒充同事配偶造謠。（示意圖／pakutaso）

記者廖翊慈／綜合報導

公司內部恩怨竟演變成匿名誣陷。江蘇蘇州法院近日公布一起案件審理結果。一名HR經理因與同事發生工作衝突，假冒男同事妻子寄出匿名信，捏造不正當男女關係，最終被公司認定嚴重違反職業道德予以解雇，雙方對簿公堂，法院判決結果也引發關注。

據《紅星新聞》報導，丁姓女子2004年5月25日入職蘇州某公司，擔任人力資源部經理，2008年與公司簽訂無固定期限勞動合約。2014年5月7日，丁女在上班時間搭乘公司車輛前往郵局，向公司採購經理毛女的丈夫單男寄出一封匿名信，信中假借公司生產總監鄔男妻子的名義，捏造鄔男與毛女存在不正當男女關係，並使用「狐狸精」、「不要臉」等侮辱性字眼。

事件曝光後，鄔男向公司總經理反映情況。公司隨即展開調查，並於5月28日出示監視器畫面。丁女當場承認匿名信為其所寄，並向鄔男與毛女道歉。翌日，公司與丁女協商希望其自行辭職，丁女雖承認錯誤，但要求寬限時間與補償，雙方未能達成共識。

▲法院判丁女敗訴。（示意圖／CFP）

▲法院判丁女敗訴。（示意圖／CFP）

公司依據既有《員工手冊》規定指出，在公司內從事不道德、下流或具攻擊性的行為屬嚴重過失，得以解雇。5月30日，公司在告知工會並獲支持後，正式解除與丁女的勞動契約。

丁女不服，申請勞動仲裁，主張公司屬違法解雇，要求賠償違法解除勞動合約損失、未休年假工資及服務獎金，合計約30.32萬元（人民幣，下同，約台幣135萬元）。仲裁結果未獲支持後，丁女不滿提告。

一審法院認為，丁女身為人力資源經理，理應成為遵守職業道德與公司制度的表率，卻故意捏造事實、詆毀同事，不僅侵害他人權益，也破壞公司管理秩序，已構成嚴重違反基本職業道德，公司依規解除合約並無不當。

丁女上訴主張，其行為僅屬輕微過失，不應直接開除。二審法院則指出，匿名信內容涉及公司高階主管，對當事人家庭及公司經營秩序造成重大影響，性質嚴重，並非輕微過失。公司解雇決定符合法律與規章制度，無須支付任何賠償。

最終，法院駁回上訴，維持原判，全案確定。

12/24 全台詐欺最新數據

【搞怪公園父子】爸爸騎兒童腳踏車　兒子自己左右擺翹翹板？

