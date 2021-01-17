北部某醫院「人力吃緊」靠他院支援　院內規劃「紅黃綠區」管控

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者趙于婷／台北報導

北部某醫院院內感染擴大，目前累計4名醫護染疫，其中1名護理師屬於社區感染。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言，現在有很多醫護在居家隔離，人力吃緊，會請其他醫院的醫護協助支援，而院內也分「紅黃綠區」，進出管制控制傳染風險，目前還不會到封院。

案856為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人都有戴口罩，而案856在1月11日採檢結果為陰性，之後二採是陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於目前有數十名醫護在隔離中，該醫院人力吃緊。陳時中坦言，的確現在該院醫護人力吃緊，有請其他醫學中心派感染專科去協助，醫院採取只出不進，醫護人員壓力會比較輕，目前院內也分紅黃綠區，進出管制控制傳染風險，目前還不會到封院，會觀察到1/28。

其他人還看了...

快訊／新增1本土病例！ 染疫醫師工作同事陰轉陽確診

北部某醫院「再增1名染疫醫」 案839「院外上課」匡列379人

院內感染擴大！2醫師染疫「關鍵接觸」曝光 都有戴口罩仍確診

染疫護理師父親、哥哥「流鼻水住院隔離」 3家人採檢結果出爐

北部某醫院「累計4醫護」確診！ 陳時中：沒考慮封院

今年醫院評鑑不喊卡！ 陳時中：可能簡化或延緩

21字回應楊志良「會爆社區感染」關鍵意見 陳時中：作戰後再討論

染疫醫案856「有慢性鼻炎」難做臨床判斷 不排除是院內環境感染！

染疫醫案856案838「不同休息室」 陳時中坦言：要檢討院內感染SOP

快訊／境外移入+3！都是印尼籍漁工 無症狀期滿確診

陳時中認了護理師警覺性不夠染疫 接觸確診者「全停止上班」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來