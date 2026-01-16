「最美政戰士」自願調東引服役！IG問答曝：都選軍中的人交往

▲「最美政戰士」葉采青。（圖／翻攝自IG／eunice830220）

記者鄺郁庭／綜合報導

有「最美政戰士」封號的陸軍政戰士官葉采青，過去因亮麗外型與流利口條成為國軍活動焦點，如今更用實際行動替自己加分。她自願請調外島，前往有「國之北疆」之稱的東引指揮部服役，從本島精華單位走向外島中的外島，不只展現挑戰自我的決心，也讓她未來在招募國軍人才時更具說服力。

葉采青日前在Threads貼出一篇自我介紹文，文中指出，去年年底服役期滿後，她主動申請調往外島，目前在東引服役。她形容東引「是一個很漂亮的地方，站在島上看著一整片海真的很療癒。」文中還不忘招募國軍人才，「如果有想了解國軍各班隊福利待遇，都可以找我諮詢」，期待更多有志青年一起守護國家。文末還補充一句「來東引服役還有額外的12000加給哦！」

自曝「都選軍中的人交往」

另外，她近日還在IG開問答限動，被粉絲問到「當兵都怎麼認識另一半？要克服任務、遠距等等太多因素。」她回答「所以為了避免這種狀況，我都選軍中的人交往」，還透露「加上我制服控，我喜歡穿制服的男生。」

有粉絲好奇「招募有什麼獎勵嗎？」她也直率解惑「如果有順利招募到人的話會有獎點，跟在部隊完成任務會被記獎點是一樣的。」還有人好奇她怎麼突然去東引，她則回「沒有突然，去外島一直有在我的軍旅生涯規劃裡面哦！」她也透露，自己沒有打算升尉官，想當個士官就好；還曝光入伍初衷是想要穩定的工作、存錢孝順家人；完成學業進修碩士。

據悉，葉采青過去曾是醫務兵，被網友封為「國軍田中千繪」、「莒光日女神」，她的照片就曾被網友分享到PTT表特版，引來鄉民比讚，「這水準不是因為在軍中才算漂亮欸」、「各位該簽下去了吧！」