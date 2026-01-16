無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

▲公路局引進無人機AI智慧橋梁檢測、AI智慧橋梁橋檢車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／苗栗報導

全台有2.6萬座車行橋梁，其中公路局轄管3348座，部分橋梁位於濱海、高山，位置險峻，人力檢測有難度且具安全風險，公路局引進「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」，今(16日)也正式亮相，分別在14座中部橋梁、台61線部分路段率先投入檢測，未來待技術更為成熟後，將擴大實施。

公路局轄區內橋梁數量眾多，傳統橋梁檢測方式多仰賴人工目視，作業過程常伴隨高度風險。為導入更安全、高效且智慧化的橋梁檢測技術，公路局自民國108年起積極推動無人機自動化橋梁檢測及橋梁劣化影像AI分析研究，並完成「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」開發，實現全橋自動化檢測。

該技術由公路局中區養護工程分局主導，陸續與黎明工程顧問公司、工業技術研究院及台達電子工業合作，推動無人機自動化橋梁檢測及橋梁劣化影像AI分析研究，其中無人機橋檢系統耗資200多萬元。

▲公路局引進「無人機AI智慧橋梁檢測系統」，可全自動巡檢橋梁。（圖／記者李姿慧攝）

負責公路局中區橋梁檢測的黎明工程顧問公司副總李坤哲說明，全國2萬6千多座車行橋梁，公路局管轄3348座，中區就有1047座，一年檢查兩次，除人力負擔外，還有安全性問題，跨海橋梁過往檢測要搭船，深谷橋梁採望遠鏡，塔高較高橋樑檢測也有盲點和危險性，因此嘗試用無人機拍攝輔助。

李坤哲以台1線苗栗後龍溪橋為例，以往透過橋梁伸臂檢測車檢查要花上2天時間，相當辛苦、危險且有死角，如今克服無人機沒有GPS定位問題後，不但可自動生成位置和航線，並全自動飛行橋檢以及生成報告。

公路局中區養護工程分局養護科長蔡宜宏表示，目前已經以無人機完成轄區內14座跨河及感潮河段橋梁實地檢測，透過無人機橋檢以及AI自動劣化影像分析，包括混凝土裂縫、剝落、白華、滲水、鋼板和螺栓生銹等皆可抓出，AI劣化偵測準確度高達78%以上，部分項目可達9成以上。

▲▼無人機AI智慧橋梁檢測成本，為傳統人力作業6成。（圖／記者李姿慧攝）

蔡宜宏說，部分橋梁劣化構件位處檢測人員視線死角，可透過無人機確實檢出，作業成本僅傳統橋檢的6成，還可消除人員攀爬作業的風險，今年將規劃推廣至其他分區工程單位。

根據交通部統計，111年至114年9月，國道施工車輛或緩撞遭撞事故共454件，平均每3天就有1起事故發生。公路局在西濱快也引進AI橋檢車試辦橋檢，AI橋檢車可針對橋面構件如橋護欄、伸縮縫及排水設施，採多視角鏡頭結合AI影像辨識技術進行檢測，以時速40～80公里車行方式取代傳統徒步檢測，大幅降低檢測人員於橋面作業之風險及對交通影響性。

▲公路局引進「AI智慧橋梁橋檢車」。（圖／記者李姿慧攝）

李坤哲指出，國道和快速公路上車速快，人員徒步巡路檢測風險高，過往發生多起使用自動駕駛輔助系統的車輛在國道上追撞施工緩撞車，過去也確實曾有人員因巡路發生事故，因此引進AI系統裝載在巡檢車上，車速80公里下，一秒可拍攝45張巡檢畫面，影像更可即時傳出。

公路局表示，未來將持續深化AI技術研發與跨域合作，帶領國內智慧橋梁檢測技術及產業發展，逐步建立智慧化、數位化且永續之橋梁維護管理模式，未來淡江大橋也將有類似AI或無人機橋檢設備協助，目前暫無時程表。