嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

▲▼ 嘉義市振興經濟普發現金6000元及老人春節禮金1000元領取注意事項 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府將於1月24、25日發放「振興經濟普發現金6000元」及「老人春節禮金1000元」，今（16）日公布相關領取注意事項與「領取通知單及委託書」樣張，籲請嘉義市民詳細閱讀注意事項，並於發放當日務必攜帶領取通知單及相關證件或文件，並於建議時段前往領取，以分流人潮、加速發放作業。

嘉義市政府民政處表示，「領取通知單及委託書」於16日起由里鄰長或里幹事親送至家戶，請民眾特別注意發放通知單（注意事項）上的四大重要資訊：符合領取資格者姓名與編號、發放所編號、發放所名稱與地址、領取現金的日期與時間。

民政處進一步說明，本次普發消費現金6000元與老人春節禮金1000元同步發放，市府已於嘉義市各里設立136個發放所，部分里的不同鄰別有不同的發放所，請民眾特別注意，不要跑錯地點。為了減少民眾排隊等待的時間，市府已在「領取通知單及委託書」上編印每戶符合領取資格者的姓名與編號，並安排不同時段分流領取。籲請市民朋友務必攜帶「領取通知單及委託書」正本或影本（或熟記發放編號），加速資料查找與核對流程，並依據發放通知單（或注意事項）上所記載的日期與時間前往領取，以利人潮分流。

另外，「領取通知單」就是「委託書」，未能親自領取者可直接在「領取通知單及委託書」的正本或影本上簽名或蓋章，完成委託。本人、未成年人（未滿18歲者）及委託他人領取應備證件或文件亦載明於「領取通知單與委託書」上，請市民朋友務必詳讀注意事項及攜帶相關證件或文件，前往發放所領取。

民政處再次提醒，現金發放相關的資訊，應以「市府官方平台公告」為主，請勿輕信網路流傳或來源不明的訊息。