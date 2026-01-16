　
社會 社會焦點 保障人權

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

▲台南驚傳國中生闖入同學住處持BB槍射擊、持刀追逐，家屬報警提告，警方依法受理偵辦。（記者林東良翻攝）

▲台南驚傳國中生被控闖入同學住處持BB槍射擊、持刀追逐，家屬報警提告，警方依法受理偵辦。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市驚傳國中生暴力事件！13日疑因同學間糾紛，一名國中生被控闖入同學住處尋仇，不僅持BB槍射擊，還從屋內拿取菜刀、剪刀追逐攻擊，受害學生被迫逃離住家避難，事後在家長陪同下前往醫院驗傷並向警方提告傷害，警方已依法受理偵辦。

受害學生家屬在網路社群發文指控，案發當天對方未經允許進入住家倉庫，擅自取用收藏的BB槍，朝受害學生射擊兩次。受害學生受傷後返回屋內房間避開，但對方仍持槍尾隨，雙方在房內發生拉扯，期間不慎再度擊發。

家屬指出，對方不僅未停止行為，還持續以「玩不起」、「孤兒」等言語挑釁，導致雙方發生肢體衝突。受害學生退回房間後，對方竟從廚房取出菜刀踹門闖入攻擊，即使受害學生磕頭道歉仍未停手，造成多處傷勢，所幸在場友人合力奪刀，才避免更嚴重後果。

家屬進一步表示，受害學生逃至戶外後因手機遺落返家取物，竟再次遭對方持剪刀企圖攻擊，隨後又取第二把刀追逐，直到同學合力攔阻才脫身。家屬強調，整起事件已非單純學生衝突，而是明確的持刀追逐與重複攻擊行為，已正式走司法程序。

警方回應指出，初步調查本案係一同把玩BB槍時，被害人因誤以為行為人要持BB槍對他攻擊而發生糾紛，已啟動校園安全通報。分局已經受理在案，會通知相關學生到案說明，查處後會移請少年法庭處理！

台南市教育局回應，本案發生於校外課後時間，涉案學生雙方均為輕傷，16日均已如常到校上課。教育局已責請學校完成校安及社政通報，並召開學生獎懲委員會，依校規議處，同時加強輔導與管教，導正偏差行為。

教育局也指出，已同步請少年輔導委員會及學生輔導諮商中心介入，共案協助學生進行情緒管理與行為輔導，並將以此案例加強校園法治教育與正向人際互動宣導。

教育局最後呼籲，本案已進入司法程序，為保護兒少個資，請外界勿轉傳、轉貼相關影片或照片，以免觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》。

