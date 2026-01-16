北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

▲下周二過後將有冷氣團來襲，一路冷到周末，迎風面地區濕冷。（示意圖／李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(17日)到下周一水氣逐漸增加，北海岸、東部和大台北山區降雨漸增，由於下周二後將有一波冷氣團報到，氣溫由北而南「溜滑梯」，預估將一路冷到下個周末，最冷時間點出現在周三晚間到周四，局部低溫下探10度左右，周四高山有零星降雪機會。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，周六到下周一東北風帶來水氣，迎風面基隆北海岸、東半部、大台北山區降雨逐漸增加，桃園以北有零星短暫雨；新竹以南明天清晨也有零星降雨，明天白天恢復多雲到晴。

劉沛滕指出，較大降溫變化將落在下周二過後，因大陸冷氣團或強烈冷氣團南下，周二、周三中部以北低溫約13度，較冷時刻落在周三晚上到周四，北部出現11度低溫，中部12度，局部地區出現10度左右，這波降溫將維持至下個周日。另外，迎風面地區較為濕冷，下周二基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較多，且有局部較大雨勢。

下周四、下周五仍有水氣通過帶來降雨，周五冷空氣微減弱，但後續仍有冷空氣補充，因此溫度僅略為回升。劉沛滕表示，周四中部以北及東北部3000公尺以上高山有零星降雪機率，周五清晨過後降雪機率逐漸減少。

另外，洛鞍颱風在菲律賓東南側海面，下周一、下周二路徑往北，對台灣沒有影響。因環境不容易生存，下周二強度將減弱，預計周三減弱為熱帶低壓。