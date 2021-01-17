北部某醫院「再增1名染疫醫」　案839「院外上課」匡列379人

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例（案856），為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性。案839有到院外上課，除了同班同學之外，也擴大這幾天使用過場地的人都列入追蹤，總共有370名學生、9名老師，包含1位司機。

指揮官陳時中說，因應案852確診，衛生單位於昨（16）日陸續針對案838、839匡列265名醫院人員進行二採，其中案856檢出陽性於今日確診，另其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

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▲案852的社區感染者、院內接觸者列表。（圖／中央疫情指揮中心提供）

因應本起事件，院方已將個案上班病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。

指揮中心再次提醒，針對此次事件之相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

指揮中心統計，截至目前國內累計137,062例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含134,711例排除），其中855例確診，分別為756例境外移入，60例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、755人解除隔離、93人住院隔離中。

▲新增1例本土COVID-19病例，為案838工作接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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