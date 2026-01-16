　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆智慧科技園區啟動都市計畫變更　謝國樑：打造產業新門戶

▲基隆智慧科技園區啟動都計變更。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲接軌大台北！基隆智慧科技園區啟動都計變更。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府昨（15日）召開「基隆智慧科技園區專案會議」，由市長謝國樑主持，聽取都市發展處簡報階段性規劃成果。會議聚焦土地使用、都市設計及捷運SB18站（北五堵）周邊開發策略，並借鏡國際案例，研議透過捷運導向發展與聯合開發模式，整合產業、居住與生活機能，打造基隆接軌大臺北的產業新門戶。

在土地使用規劃方面，謝國樑特別引述香港「國際金融中心（IFC）」及「環球貿易廣場（ICC）」的開發案例。1998年落成的IFC，作為金融核心地標，成功帶動周邊商務發展；2010年完工的ICC，則進一步結合金融商務與外圍住宅開發，形成複合型態，亦符合「捷運導向發展（TOD）」理念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基隆智慧科技園區啟動都計變更。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，後續規劃可參考ICC在產業、住商配置比例上的經驗，將商務辦公、科技研發、居住及休閒等機能高度整合於捷運場站周邊。都市發展處表示，將納入相關案例作為參考，並依會議討論內容，進一步深化都市計畫構想。

針對捷運SB18站開發區策略，謝國樑表示，未來將持續徵詢捷運站周邊地主的合作開發意願，在確保捷運施工期程無虞的前提下，推動整合開發。透過捷運聯合開發，不僅可提升土地使用效率、促進都市更新，亦能挹注捷運建設所需資源，形成交通建設與都市發展相互支撐的良性循環。他強調，捷運開發不僅是交通工程，更是城市進化的重要契機，透過便捷交通與多元生活機能的結合，打造宜居生活圈，進一步提升基隆整體城市競爭力。

▲基隆智慧科技園區啟動都計變更。（圖／記者郭世賢翻攝）

在都市設計層面，謝國樑指出，因應基隆多雨的氣候特性，建築設計可選用適合在地環境的建材，以提升耐候性與使用品質。秘書長方定安補充表示，基隆「有山有河」的自然特色，是城市重要資產，未來開發可評估透過景觀平台設計，串聯河岸景觀，形塑建築與自然環境和諧共生的都市風貌，並評估導入立體垂直綠化，營造綠意盎然的城市景觀。

都發處長謝孝昆表示，基隆捷運SB18站（北五堵）將成為本市產業轉型與城市發展的核心節點。目前都發處正加速盤點並處理各項關鍵議題，並將持續透過定期會議研討深化規劃。在推動期程上，本計畫已於2025年4月完成公告徵求意見，並於2025年5月及8月辦理地方座談會，逐步凝聚地方共識，累積階段性成果方案，預計於2026年提出都市計畫草案，辦理公開展覽與說明會後，循序進入都市計畫法定程序，打造北五堵地區成為基隆銜接大臺北地區的產業新門戶。

【更多新聞】

►快訊／影響4.6萬戶！基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑被聲押

►國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

台人「結帳1狀況」都會說不好意思　全場爆共鳴：真的會耶

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」掀在地窮遊風：看但不買

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

連鎖賣場遭爆賣過期5年黑米商品　桃園衛生局令業者加強管理

基隆智慧科技園區啟動都市計畫變更　謝國樑：打造產業新門戶

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

台人「結帳1狀況」都會說不好意思　全場爆共鳴：真的會耶

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」掀在地窮遊風：看但不買

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

連鎖賣場遭爆賣過期5年黑米商品　桃園衛生局令業者加強管理

基隆智慧科技園區啟動都市計畫變更　謝國樑：打造產業新門戶

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

陸戰軍官性侵女同袍！　指揮部震怒開鍘

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

生活熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

高中生染性病流膿　看病急問：何時能再做

阿里山賓館最新房價　最貴一晚要4.5萬

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

快訊／11:09東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／肯德基蛋撻改版每顆貴2元

國民年金「到底該不該繳？」　網曝另1種選擇

即即／基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

今起雨區擴大　下周冷氣團報到！最冷時刻曝

更多熱門

相關新聞

即即／基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

即即／基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

基隆市安樂區麥金路發生嚴重自來水幹管爆裂事故，造成大量漏水。台灣自來水公司第一區管理處緊急啟動大規模停水及減壓供水措施，其中停水戶數共計2萬6587戶，另有約2萬戶實施降壓供水。原訂今天下午4時完工並送水，但施工過程中因螺絲無法緊密鎖合，須改裝不鏽鋼管並重新焊接，完工時間因此延後。

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準媒合科技客層入主「漢皇韶光」　8字頭親民門檻翻轉士林置產價值

跨橋現省千萬房價！信義代銷精準媒合科技客層入主「漢皇韶光」　8字頭親民門檻翻轉士林置產價值

即／霸凌又濫權進用親人　陳素芬與大姑收押禁見

即／霸凌又濫權進用親人　陳素芬與大姑收押禁見

基隆補足放學空窗期　三千宮推動課後延長照顧

基隆補足放學空窗期　三千宮推動課後延長照顧

小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

關鍵字：

基隆市捷運智慧園區都市設計產業轉型城市發展

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面