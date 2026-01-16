基隆智慧科技園區啟動都市計畫變更　謝國樑：打造產業新門戶

▲接軌大台北！基隆智慧科技園區啟動都計變更。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府昨（15日）召開「基隆智慧科技園區專案會議」，由市長謝國樑主持，聽取都市發展處簡報階段性規劃成果。會議聚焦土地使用、都市設計及捷運SB18站（北五堵）周邊開發策略，並借鏡國際案例，研議透過捷運導向發展與聯合開發模式，整合產業、居住與生活機能，打造基隆接軌大臺北的產業新門戶。

在土地使用規劃方面，謝國樑特別引述香港「國際金融中心（IFC）」及「環球貿易廣場（ICC）」的開發案例。1998年落成的IFC，作為金融核心地標，成功帶動周邊商務發展；2010年完工的ICC，則進一步結合金融商務與外圍住宅開發，形成複合型態，亦符合「捷運導向發展（TOD）」理念。

謝國樑指出，後續規劃可參考ICC在產業、住商配置比例上的經驗，將商務辦公、科技研發、居住及休閒等機能高度整合於捷運場站周邊。都市發展處表示，將納入相關案例作為參考，並依會議討論內容，進一步深化都市計畫構想。

針對捷運SB18站開發區策略，謝國樑表示，未來將持續徵詢捷運站周邊地主的合作開發意願，在確保捷運施工期程無虞的前提下，推動整合開發。透過捷運聯合開發，不僅可提升土地使用效率、促進都市更新，亦能挹注捷運建設所需資源，形成交通建設與都市發展相互支撐的良性循環。他強調，捷運開發不僅是交通工程，更是城市進化的重要契機，透過便捷交通與多元生活機能的結合，打造宜居生活圈，進一步提升基隆整體城市競爭力。

在都市設計層面，謝國樑指出，因應基隆多雨的氣候特性，建築設計可選用適合在地環境的建材，以提升耐候性與使用品質。秘書長方定安補充表示，基隆「有山有河」的自然特色，是城市重要資產，未來開發可評估透過景觀平台設計，串聯河岸景觀，形塑建築與自然環境和諧共生的都市風貌，並評估導入立體垂直綠化，營造綠意盎然的城市景觀。

都發處長謝孝昆表示，基隆捷運SB18站（北五堵）將成為本市產業轉型與城市發展的核心節點。目前都發處正加速盤點並處理各項關鍵議題，並將持續透過定期會議研討深化規劃。在推動期程上，本計畫已於2025年4月完成公告徵求意見，並於2025年5月及8月辦理地方座談會，逐步凝聚地方共識，累積階段性成果方案，預計於2026年提出都市計畫草案，辦理公開展覽與說明會後，循序進入都市計畫法定程序，打造北五堵地區成為基隆銜接大臺北地區的產業新門戶。