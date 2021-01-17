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院內感染擴大！蔡英文寫信給防疫英雄：謝謝有你們擋住疫情

▲▼蔡英文寫信為醫護人員加油打氣。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文寫信為醫護人員加油打氣。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者黃巈禾／台北報導

北部某醫院醫師因照顧新冠肺炎患者而染疫，女友護理師確診，繼16日晚間新增1名確診護理師，疫情擴大為院內感染，中央疫情流行指揮中心17日下午再宣布新增1例本土，為確診醫師的工作接觸者。對此，總統蔡英文17日透過臉書為醫護人員加油，並表示幾天前特別寫信感謝該院的全體同仁。

蔡英文表示，幾天前，寫了封信給出現醫生確診案例的醫院，謝謝醫院全體同仁的辛苦和勇敢，知道他們在事發第一時間就被召回，採檢、消毒、應變、分流，為了不讓病毒擴散，很多人忙到整夜都沒有闔眼，這兩天，這家醫院增加兩起確診案例，但現在不是氣餒的時候，要請大家持續幫醫護人員加油打氣，更要記得做好防疫，就是對醫護人員最大的支持，落實防疫措施，切勿鬆懈。

蔡英文提到，想把這封信，分享給在全國各地的防疫最前線，為國人奉獻的醫護人員和醫院夥伴們。

蔡英文寫信給醫護人員的內容如下：

各位辛苦了！首先，我要代表所有國人，向你們說一聲謝謝。過去一年來，我知道各位都承受很大的壓力，為了防疫和治療，夜以繼日投入最前線，給病患最好的照顧。

最近，因為院內有同事受到感染，引發了許多討論。雖然主流民意都支持各位，但我能夠理解在奮戰的同時，卻看到少數不理性的聲音被放大，大家心裡難免會覺得委屈。

可是我要請各位，千萬不要因此喪志。我相信大多數的台灣人民，都能夠理解，所有站在第一線對抗病毒的醫護人員，都是憑著良心和尊嚴，以病人健康為首要顧念的「防疫英雄」。

正是因為你們承受了高度的壓力和風險，今天兩千三百萬人才能生活如常。各位的努力，全國人民都看在眼裡，也把感謝放在心上。正如同過去幾天，慰問的信件、物資，如同寒冬中的暖陽陸續送達，這也是台灣人民最溫暖的一面。

病毒再厲害，也比不過人心的團結。過去一年謝謝有你們擋住疫情，未來的台灣，也需要大家攜手團結，一起度過重重挑戰。

謹以這封信，表達我，以及所有台灣人民，對各位的敬意與謝意。大家辛苦了，請珍重身體，祝福大家平安健康，謝謝！

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