今年醫院評鑑不喊卡！　陳時中：可能簡化或延緩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

北部某醫院目前累計4名醫護感染，其中3名是院內感染，1名護理師屬於社區感染。由於去年疫情嚴重時，指揮官陳時中宣布每年的醫院評鑑暫停，今年秋冬疫情再起，陳時中也坦言，目前還沒時間討論，但有可能延緩評鑑，因為剛好也到了感控的檢視。

北部某醫院累計2醫師、2護理師確診，院內感染擴大，指揮中心也已封閉病房，但仍不考慮封院。除了擴大採檢醫院人員，在醫院環境方面，除了醫師休息室採檢外，也針對整個動線、護理站、病房，只要手摸得到的地方都做採檢，採檢出來都是陰性。

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由於新冠肺炎疫情已經延燒超過一年，去年第一線醫護人員全力投入防疫和治療，陳時中也宣布醫院評鑑暫停。今年秋冬疫情再起，陳時中也坦言，目前指揮中心還沒時間顧到評鑑，會根據目前疫情情況去討論，以作業上不干擾醫院的情況下進行。

陳時中表示「評鑑延緩來做，我想是有可能的，看要簡化或延緩，這是要去做的，完全不去做的話，有些時效已經到了，剛好也到了感控的檢視，會調整我們的步驟。」

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