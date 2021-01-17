北部某醫院「累計4醫護」確診！　陳時中：沒考慮封院

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚間10點公布新增1名本土病例，為北部某醫院染疫醫護的護理師同事（案852），指揮中心也緊急匡列54名醫護人員居家隔離，並針對265名醫院人員二採，今再度確診1名醫師確診，該院已累計4人確診。但指揮官陳時中表示，目前仍沒有考慮封院。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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案856為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性，之後二採陽性。

目前指揮中心是封閉病房，但外界已有聲音建議應該要先封院。對此，陳時中仍表示，目前還沒有考慮封院，因為都是第一波傳染出來的，還在積極控制中。

▲北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

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