見醫護染疫「高喊封院」！醫4理由堅決反對：SARS留下爛帳反更慘

▲目前就算北區某醫院封院，國外仍然疫情失控，隨時會有新境外個案進入台灣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨晚新增1名本土病例，為北部某醫院染疫醫護的護理師同事（案852），而今（17）日召開記者會宣布，宣布新增了第4例本土案例案856同為院內醫師，該消息一出，更讓「封院」呼聲更高。胸腔重症醫師蘇一峰便指出，自從SARS封院後至今還留有很多後遺症，他列舉4大理由「堅決反對封院」！

胸腔重症醫師蘇一峰在臉書PO文直指，從過去的經驗來看，中國、日本、南韓的封院都無法抑制疫情擴散出去，若像當年SARS一樣，不管有沒有生病所有病人與醫護人員全都關在醫院不准離開，留下的歷史爛帳至今無法處裡。其中有4大因素，使封院看似有效，其實在目前的疫情完全不適合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其一，目前就算北區某醫院封院，國外仍然疫情失控，隨時會有新境外個案進入台灣，因此封院顯得毫無意義！蘇一峰認為，應該保留醫療量能才能治療更多新冠患者。其二，封院後對於病人與醫護人員的處置「更可能增加感染風險！」

他列舉封院要如何分割裡面的病人與醫護人員呢？醫護人員沒感染的怎麼辦？繼續關在醫院裡面嗎？這樣做的意義好處在哪裡？原本桃園某醫院負責的全國1/5感染患者何去何從？把患者轉到經驗少的其他醫院，會不會反而增加感染傳播風險？

其三，封院對原本在這醫院慢性治療的患者也非常不公平。其四，從基本的道義來說，園某醫院扛起治療全國1/5病患的重責大任，發生院內幾位感染，結果就用「可割可棄」的態度報答他們的盡忠職守，這樣對嗎？

疫情指揮中心為因應桃園某醫院的醫護染疫擴散，採取「封房不封院」、「病人只進不出」的措施管理，然而今（17）日又傳出第4例院內醫師確診，就有專家呼籲要「封院」。蘇一峰也呼籲「我反對封院！對目前的台灣疫情完全沒有好處。」、「應提高該院的員工篩檢頻率，代替封院。」