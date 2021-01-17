染疫護理師父親、哥哥「流鼻水住院隔離」　3家人採檢結果出爐

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚緊急公布一名本土確診（案852），是北部醫院染疫醫護另一名護理師同事。陳時中今表示，該護理師平常都是騎摩托車上下班，家裡共有5人，其中爸爸和哥哥有流鼻水症狀已住院隔離，採檢結果出爐，包含媽媽3人都是陰性。

由於染疫護理師爸爸、哥哥有流鼻水症狀，陳時中表示，已先住院隔離，不過，爸爸、媽媽、哥哥目前都採檢陰性，他推估，可能本來就有相關感冒症狀。另外，家中另名員工因為完全沒接觸到個案，現在準備採檢中，不過基本上風險相對小，先列入自主健康管理。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚臨時召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

852為與案838同醫院工作護理師，曾與案838於1月10日工作時短暫接觸，案852於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動，1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於昨日確診，入住隔離病房治療。

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