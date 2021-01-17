陳時中認了護理師警覺性不夠染疫　接觸確診者「全停止上班」

記者許展溢／台北報導

北部某醫院累計4醫護確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17日）認了護理師警覺性不夠染疫，只要有接觸確診者全停止上班。

▲院內感染擴大，指揮中心昨晚宣布增加一名本土案例。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



媒體質疑，院內SOP跟過程可能要檢討，確診護理師跟醫師在護理站有三度碰頭，比較有問題的是第三次有1個小時，在這15分鐘以上就算密切接觸，疫調上面認定，他們不是密切接觸者，所以她才能回家自主健康管理，疫調密切接觸者的定義是不是要改變？

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▲案852的社區感染者、院內接觸者列表。（圖／中央疫情指揮中心提供）

還有，護理師現在發現身體不適時，並不是回報醫院，而是到診所去，指揮中心跟醫院有無啟動相關關懷機制？關心這些醫護人員有沒有症狀，為什麼會讓曾經接觸確診病患的醫護人員到診所就醫？且若警覺性較高，為何不是回到醫院？是否要改善關懷機制？如居家隔離，而不是讓他們可以自己去接觸診所、藥局？

現場媒體提到，現場列了400多人檢驗都是陰性，當時原本有一個全員篩檢的計畫，後來沒有，指揮中心遺漏了有潛伏期這件事，在第一次篩檢當下忽略了有潛伏期，讓這兩個病患等於是走入了社區，也沒有立即找到，對於確診個案一採陰性後，比較放心的說法是不是有檢討的必要？是不是要進行二採進行幾天觀察？也有其他院說多採較放心，同樣是不是有相關檢討必要？

▲陳時中說，這次案例中，只要有接觸到都請他們停止上班。（圖／記者李毓康攝）



陳時中說，對潛伏期是高度警覺，才會安排265人二採，這是沒問題的，大家在一採之後是不是放鬆了應該的警覺，因為時區非常的接近，所以會有這樣警覺性不夠的情況，也在第一時間到醫院再採過，所以傷害並沒有擴大。至於這一次疫情中，讓大家非常警覺，對於密切接觸者的定義，指揮中心要進一步檢討。

陳時中接著說，這次在整體裡面採用有任何可能接觸者，不再接觸密切或防護情況，只要有接觸到都請他們停止上班，先在家裡面等待適當時間再來採檢，有症狀一定要來報告，至於其他人有任何相關症狀也都要先停止上班，對於其他的密切接觸者，會重新檢討。

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