快訊／影響4.6萬戶！基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

▲基隆4.6萬戶受影響！麥金路水管破漏搶修、原訂16時送水延後。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區麥金路發生嚴重自來水幹管爆裂事故，造成大量漏水。台灣自來水公司第一區管理處緊急啟動大規模停水及減壓供水措施，其中停水戶數共計2萬6587戶，另有約2萬戶實施降壓供水。市長謝國樑今（16日）一早即趕赴現場勘查，要求自來水公司全力趕工，在最短時間內完成修復，儘速恢復正常供水。原訂今天下午4時完工並送水，但施工過程中因螺絲無法緊密鎖合，須改裝不鏽鋼管並重新焊接，完工時間因此延後。

台灣自來水公司第一區管理處（一區處）表示，麥金路下方共埋設4支外覆混凝土水管，其中2支為口徑1200毫米水管，負責將八堵抽水站的原水輸送至淨水場；另2支為口徑1000毫米水管，供應自來水至用戶端。經查發現，其中1支輸送至用戶的水管發生漏水情形。

水公司於15日起展開搶修作業，受影響用水戶超過4.6萬戶。原訂16日下午4時完工並恢復供水，但施工過程中因螺絲無法緊密鎖合，需改裝不鏽鋼管並重新焊接，工程進度因此延後。一區處指出，為降低停水對民眾生活影響，已規劃增設臨時取水點，並加派水車支援應急供水。

謝國樑16日上午率領市府團隊，包括工務處長簡翊哲，並與多位市議員及里長到場關切，聽取自來水公司第一區管理處處長張子中簡報搶修進度。水公司指出，目前已全面動員人力與機具投入搶修，目標於今日深夜完成修復作業，並於17日上午全面恢復供水。

謝國樑表示，為確保工程如期完成，他將於下午再次前往施工現場掌握搶修情形，並要求水公司全面檢討老舊管線及基礎設施狀況，加速汰換作業，降低類似事故再度發生的風險。同時也指示水公司建立更即時、透明的數位通報機制，未來應透過社群媒體等多元管道，第一時間向市民說明狀況及因應措施。

簡翊哲指出，此次破管事件在資訊揭露上仍有不足之處，包括未即時透過電視跑馬燈或發布正式新聞稿對外說明，僅仰賴里長群組轉傳訊息，導致資訊傳遞不夠全面。他已要求水公司未來必須落實多元宣導與預警機制，強化通報流程，避免因資訊不足讓民眾措手不及。

【停水相關資訊】

基隆市麥金路586號（大衛營社區對面的藍色國宅附近）漏水搶修，影響所及，從15日17時開始停水，預計於17日上午全面恢復供水，共計26587戶停水，降壓供水2萬戶。如欲確認相關停復水進度，可至本公司「停水系統」查詢。

基隆市停水地區包括（七堵區）八德路、麥金路。（中山區）中山一路、中華路、健民街、基隆港港西聯絡道路、成功二路、通仁街、通明街。（中正區）正榮街（仁愛區）仁五路、光一路、光二路、公園街、劉銘傳路、基隆港港西聯絡道路、孝一路、孝三路、孝二路、孝四路、安一路、延平街、復興街、忠一路、忠三路、忠二路、忠四路、愛七路、成功一路、成功二路、港西街、獅球路、自來街、華一街、華三街、華二街、華五街、華六街、華四街。（信義區）中興路、六和街、培德路、壽山路、崇法街、月眉路、東信路、東光路、正信路、花源一街、花源七街、花源三街、花源九街、花源五街、豐稔街。（安樂區）中山一路、八德路、安和二街、安樂路一段、安樂路二段、崇德路、成功一路、樂一路、西定高架道路、麥金路。