快訊／肯德基蛋撻改版偷漲價！每顆貴2元、整盒多10元

▲肯德基「原味蛋撻－超極酥」單顆售價49元。（圖／肯德基提供）

記者黃士原／台北報導

肯德基昨日宣布熱賣28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，引發大批網友崩潰，但真相是新推出改版商品「原味蛋撻－超極酥」，而且單顆售價從47元漲到49元，6入禮盒單盒貴10元，調漲到257元。

肯德基昨日在臉書發布聲明稿，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」今日早上11點則正式說明，28年的經典原味蛋撻已正式下架，不再販售，推出全新商品「原味蛋撻－超極酥」，打造更分明的層次與更酥脆的口感表現，2月12日前PK雙饗卡APP會員享新品「買1送1」優惠，6入禮盒199元。

雖然2月12日之前有優惠活動，不過「原味蛋撻－超極酥」單顆售價將從原本的47元，調漲到49元，而6入禮盒單盒也貴10元，調漲到257元。

對於這次肯德基新商品上市宣傳操作，網友並不買單，直批「噁心又爛的行銷手法」、「好爛的哏」、「證明你一切都是在騙我」、「總公司爛、行銷也爛、連門市服務人員也爛透」、「害死第一線的工作人員」、「消費者不要因為這種爛行銷買單」。

