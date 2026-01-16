連鎖賣場遭爆賣過期5年黑米商品　桃園衛生局令業者加強管理

▲桃園市衛生局稽查人員今天無預警稽查遭爆料販售過期變質商品。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消費者爆料上月底在某連鎖賣場購買黑米商品，返家後卻發現發霉結塊疑似變質食品。衛生局獲報於今（16）日無預警至該賣場稽查，但未在上架商品發現同批次違規產品。衛生局強調，已將消費者提供照片與憑證列為重要依據，責令業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整書面說明，並責令加強內部品管流程。

▲有消費者爆料在桃園某連鎖賣場購買結塊發霉變質黑米商品。（圖／民眾提供）

有消費者在去年12月底至桃園某連鎖賣場購買黑米商品，返家後發現黑米出現發霉結塊等問題，仔細查閱有效日期，到期日居然是2020年12月27日，距離消費者購買日期已逾期5年之久，當下向桃市府「1999」反映，並提供當天發票與照片，希望衛生局加強稽查。

針對消費者反映賣場疑似販售過期變質食品，衛生局據報後高度重視，並錄案派遣稽查人員今天上午至賣場無預警稽查。經現場仔細查核，雖未在架上發現同批次違規變質產品，衛生局將民眾提供照片與憑證列為重要依據。目前已具體要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整書面說明，並責令立即加強內部品管流程。

衛生局強調，為確保市民消費權益，衛生局已將該業者列為「重點查核對象」，將不定期進行稽查。衛生局感謝民眾共同監督食安，已要求業者務必落實自主管理，未來若查獲具體違規，將依法處理。