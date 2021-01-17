21字回應楊志良「會爆社區感染」關鍵意見　陳時中：作戰後再討論

記者許展溢／台北報導

北部某醫院園內醫護感染事件升級為「院內群聚感染」，前衛生署長楊志良直言，這是「系統性醫院管理」問題，籲蔡政府別再政治操作、盡早修正，否則「台灣一定會爆發大規模的社區感染。」指揮官陳時中今（17日）下午記者會回應，作戰後再來討論。

▲院內感染擴大，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）



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指揮中心昨深夜急召開記者會，宣布院內醫護感染事件升級為「院內群聚感染」，新增一名本土確診個案第852例為20多歲女性護理師，是838例染疫醫師的接觸者。楊志良指出，所謂系統性問題是必須檢討的，這位女性護理人員感到不舒服有症狀，應要回到原本醫院，怎可以跑到診所醫院，「這是醫護人員起碼要有的警覺」，同時她沒自主管理又跑回家，目前家人已有流鼻水症狀視同確診者送入院隔離。楊志良說「希望沒確診，如果確診這就是社區感染。」

▲楊志良直言院內感染是「系統性醫院管理」問題，若不修正一定會爆發大規模社區感染。（圖／記者呂佳賢攝）



楊志良呼籲，蔡政府不要再政治操作，如果繼續把防疫變成政治，防疫就會失敗，他直言台灣現在還能相對維持安穩，8成是民眾功勞，2成才是指揮中心，希望可以停止政治炒作，檢討醫院防疫體系，不然台灣就可能防疫失敗，進而爆發大規模社區感染。

而對於楊志良的建議，陳時中僅表示，「我們現在正在作戰中，相關事情等作戰後再來討論。」

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