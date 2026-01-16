　
別等退休才存「腦本」！6個生活習慣延緩大腦老化　越早開始越好

▲▼老夫妻、老人、銀髮族、退休。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲及早調整生活習慣，老年依然能擁有反應敏捷、強韌的年輕大腦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著年齡增長，記憶力變差、反應變慢，常被視為無可避免的老化現象，美國神經科專家則指出，大腦就和退休基金一樣，越早開始保養，老年時的回報就越豐厚，只要從日常生活下手，透過飲食、運動與生活習慣調整，就有機會延緩大腦老化、維持思緒清晰。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國天主教健康系統神經科共同主席、聖凱薩琳西奈醫院神經科主任梅爾森（Bruce Mayerson）歸納出6大生活關鍵，建議在頭髮變白之前就開始行動。例如飲食方面，他推崇具抗發炎效果的地中海飲食，多攝取水果、蔬菜、全穀類、豆類、堅果與橄欖油，魚類與家禽可適量補充。

其中，堅果富含不飽和脂肪、植物性蛋白質與多種營養素，像是腰果、杏仁、花生，都是不錯的選擇。相對地，超加工食品、白麵包、白米、奶油、添加糖、酒精與紅肉應控制攝取量，尤其紅肉是非常好的蛋白質來源，並非完全不能吃，但脂肪與膽固醇含量偏高，要多加留意。

心理與社交層面同樣影響大腦健康。研究顯示，樂觀態度、良好睡眠、有效的壓力管理，以及穩定的社交關係，都有助於減緩大腦老化。梅爾森指出，隨著年齡增加，保持人際互動，對腦部健康的重要性更為明顯。

在運動習慣上，有氧運動與肌力訓練都能促進腦部血流、提升記憶力與降低認知退化風險，但不必追求高強度，快走就有不錯效果，重點在於設定固定目標並養成規律。保護頭部安全同樣不可忽視，尤其在騎自行車或電動滑板車未配戴安全帽，是相當高風險的行為。

此外，持續閱讀與關注時事也是刺激大腦的方式之一。梅爾森表示，理解新聞、與家人討論時事，能讓大腦保持活躍，對降低失智風險可能有所幫助。相較之下，他對填字遊戲、數獨等腦力遊戲的效果則持保留態度。

最後是睡眠品質，一夜好眠是保持健康最好的方式，特別是快速動眼期（REM）睡眠對大腦整理資訊與情緒極為重要，除了不建議仰賴安眠或抗焦慮藥物助眠，也提醒睡前飲酒反而會抑制REM睡眠，讓人「以為睡得好，其實睡得更差」。

01/14 全台詐欺最新數據

