染疫醫案856「有慢性鼻炎」難做臨床判斷　不排除是院內環境感染！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨緊急針對265名醫院人員二採，今宣布確診一例確診（案856）。指揮官陳時中表示，案856有長期慢性鼻炎，確診後回想前幾天一度有覺得鼻炎變嚴重，但很難做臨床判斷。而針對是否是院內環境感染問題，陳時中也坦言「不敢說完全沒有。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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案856為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人都有戴口罩，而案856在1月11日採檢結果為陰性，之後二採是陽性。

針對案856相關症狀，陳時中表示，該醫師有長期慢性鼻炎，但很難做臨床判斷，是否是醫院環境感染，「我不敢說完全沒有，但是目前沒有證據是環境感染引起的。」

而在醫院環境方面，除了醫師休息室採檢後，也針對整個動線、護理站、病房，只要手摸得到的地方都做採檢，採檢出來都是陰性。

▲案838、案839的接觸者採檢結果。（圖／中央疫情指揮中心提供）

▲新增1例本土COVID-19病例，為案838工作接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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