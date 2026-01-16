女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」驚呆13萬人：教養最高境界





▲成績不是一切，媽媽育兒觀被讚爆。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

教養天花板等級！有網友看到一位媽媽發文，面對孩子總是考全班倒數第一，她非但沒有責怪，反而溫柔笑說很可愛，「小小的一個人，每天起早貪黑背個小書包去上學，結果腦子空空。」媽媽的寬容與幽默育兒理念驚呆13萬名網友，「教養的最高境界」、「在愛裡長大的孩子，迷路也像是旅遊」。

一名網友在Threads表示，看到有媽媽分享寶貝女兒每次考試都全班倒數第一，卻沒有半點責怪孩子，反而認為女兒很可愛，「小小的一個人，每天起早貪黑背個小書包去上學，結果腦子空空。​​​」

最浪漫的育兒金句 餘裕教養才能做到



該文曝光後，引發13萬名網友討論，坦言孩子健康快樂才是無價的，「每個小孩都有他們自己發光的地方，開開心心，健健康康」、「成績不是一切，寧願小孩每天快快樂樂的回家，也不要他在天台上哭泣」、「喜歡這個媽媽的心態，她一定能在孩子身上看到更多優點的」、「我家兒子說，他最會寫的一題是自己的名字」、「每天載女兒到校，永遠一句話：注意安全，玩得開心」、「爸爸都跟孩子說：不會讀書沒關係，但至少要睡得多，營養午餐要吃的比別人多」。

也有網友分享耐人尋味的觀點，「那個貼文下面有一則留言我很喜歡，在愛裡長大的孩子，迷路也像是旅遊」、「看過有爸爸說，書讀不好沒關係，去吃營養午餐也好」、「教養的最高境界：看透了成績，看見了孩子」、「浪漫到不行，完全是有餘裕的教養才能做到的」、「她女兒的腦子不是空空的，是裝滿了可愛，媽媽很有智慧」。