生活 生活焦點

台人「結帳1狀況」都會說不好意思　全場爆共鳴：真的會耶

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲結帳只有大鈔的話，不少人都會感到不好意思。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣人客氣到極致！一名女網友笑稱，只要結帳拿出千元鈔，大部分的人都會下意識說「不好意思只有大張的」，彷彿付錢也要先道歉。貼文引爆萬人共鳴，「沒零錢道歉、拿千元道歉、用行動支付也道歉」，更有人補充「都是零錢也會抱歉」、「老闆沒500元也說不好意思」。

一名女網友在Threads表示，如果被問到台灣人到底有多客氣，她秒聯想到一個結帳情節，很多人如果只剩大鈔，都會不禁加上道歉語氣，好像自己做錯事一樣，「付錢拿千鈔出去的時候會說，不好意思只有大張的。」

台灣客氣DNA爆發：不好意思常掛嘴邊

文章曝光後，引發萬人爆共鳴，「真的！沒零錢道歉，拿千元鈔也道歉 ，沒帶現金想使用行動支付也道歉...因爲商家要被收手續費」、「無時無刻都在不好意思的台灣人」、「如果沒有不好意思，台灣人真的活不下去」、「真的會耶，尤其是市場或小攤商買個50、100元的東西，很怕店家找不開」、「象徵國民水準吧」、「台灣人無時無刻都不好意思、謝謝、麻煩了」、「付千元鈔買13元的東西還真的會不好意思」。

還有人補充各種狀況，「或是都是銅板的時候，也會說：抱歉抱歉都零錢」、「老闆找9張100元給我，也會說『不好意思沒有一張500元的了』」、「別人踩到我的腳，反應是...不好意思」、「訂飲料也是：不好意思，今天都是零錢」。

不過也有苦主分享，「有一次買便當，老闆看到我拿一千元，就說下次沒有小張的就不要來了！我就沒去了」、「我們不是客氣，是拿千元鈔被老闆罵過...留下陰影」、「怎麼我做百貨快10年沒遇過這種客人，還一堆理所當然說他要換錢的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

韓店員妹超愛台灣　狂讚台人：和別人不一樣

韓店員妹超愛台灣　狂讚台人：和別人不一樣

最近有台人去韓國玩，因為逛太晚，找到一間還開著的藥局就衝進去買東西。沒想到店家熱情又可愛，還特別喜歡台灣，「台灣人是她們見過全世界最好的人，總是給他們正面的力量，所以她們決定明年來台灣玩，OMG！瞬間真的會想哭。」更暖的是，店家特地申請帳號回覆串文，互動引發熱論。

結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！

結帳問載具「客人神速1舉動」　店員驚呆！

停車費100元「靠1招免繳錢」！萬人點頭：台灣人超暖

停車費100元「靠1招免繳錢」！萬人點頭：台灣人超暖

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌

「日本1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

「日本1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

結帳不好意思大鈔千鈔店員台灣人

