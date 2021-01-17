快訊／境外移入+3！都是印尼籍漁工　無症狀期滿確診

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中表示，都是來自印尼籍漁工，完全沒症狀，期滿確診。

▲陳時中說明最新疫情狀況。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心表示，案853及854均為印尼籍20多歲男性漁工，皆於今年1月3日來台工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2名個案於1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案無症狀，且入境後至檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案855亦為印尼籍20多歲男性漁工，去年12月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由仲介公司安排專車至防疫旅館居家檢疫；今年1月15日檢疫期滿後搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。匡列接觸者共3名，為同車接觸者，因有適當防護，均列自主健康管理。

▲國內新增3例境外移入COVID-19個案，均自印尼移入。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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