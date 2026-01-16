　
政治

快訊／5連霸資深女議員交棒！賴清美宣布不參選　由兒子傳承服務

▲5連霸資深縣議員賴清美確定交棒給兒子曾煥燁。（圖／賴清美提供）

▲5連霸資深縣議員賴清美確定交棒給兒子曾煥燁。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣黨部今（18）日下午5點登記截止，備受地方關注的綠營資深女議員、五連霸的賴清美，今年確定不參選，交棒傳承給兒子曾煥燁。賴清美感性表示：「煥燁就是我的兒子！」並透露一段與兒子出生息息相關的歷史記憶，見證她從農運關懷到為民服務的初心。如今，擁有農學專業與豐富公部門經歷的曾煥燁，將接棒投入選戰，盼延續母親深耕地方的使命。

520農運與兒子誕生交織的記憶

賴清美回憶，民國77年5月20日，台灣發生解嚴後首次大規模農民抗爭，數千農民因不滿政府開放農產品進口，北上抗議並與警方爆發流血衝突。當時懷孕待產的她，原本也報名要北上聲援，卻被友人勸阻。沒想到當天下午她就因產兆入院，就在事件隔天的5月21日凌晨，兒子曾煥燁誕生，這段歷史與生命的巧合，成為她從政路上難忘的印記。

曾煥燁學經歷完整

曾煥燁擁有國立屏東科技大學農學院森林系碩士、嘉義大學森林暨自然資源學系學士學歷，學術背景扎根農業與自然資源領域。其經歷也相當豐富，除了長期擔任母親服務處特助，更曾於彰化縣文化局、新聞處任職，並擔任過文化部古蹟修復工程工地負責人、行政院公共工程委員會品管及採購專業人員，兼具地方服務與中央行政經驗。此外，他也曾參與台中市議員林德宇競選團隊，對公共事務並不陌生。

▲5連霸資深縣議員賴清美確定交棒給兒子曾煥燁(左)。（圖／賴清美提供）

▲5連霸資深縣議員賴清美確定交棒給兒子曾煥燁(左)。（圖／賴清美提供）

傳承服務使命
賴清美表示，兒子幾十年來看著她服務鄉親的熱誠，耳濡目染下決心接棒，繼承為民服務的衣缽。她懇託線西、伸港的鄉親，用手中的選票「傳承愛的力量」，支持優秀的年輕人延續服務。賴清美曾任彰化縣議會第16至19屆議員，並擔任過民進黨全國黨代表及縣議會黨團總召集人，地方根基深厚。此次交棒，不僅是家族的傳承，也象徵政治服務精神的延續，為2026年彰化縣議員選戰投下令人矚目的新變數。

01/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

2026大選彰化民進黨賴清美議員曾煥燁

