染疫醫案856案838「不同休息室」　陳時中坦言：要檢討院內感染SOP

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增1例本土病例，是北部某醫院另一名醫師，目前該院已累計4醫護確診。昨晚指揮中心曾公布在醫院休息室採檢到病毒，但陳時中今證實，新增染疫醫師和第一例醫師是不同休息室，之後會訂定院內感染相關SOP，這次個案是一個很好的檢討機會。

案856為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性，之後二採陽性。

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▲案838、案839的接觸者採檢結果。（圖／中央疫情指揮中心提供）

陳時中坦言，這次列在居家隔離跟居家檢疫的人，都已經進行關懷機制，「我們會再檢討，採用高規格，只要有症狀就要通報。」而針對醫護院內足跡，陳時中表示，院內足跡都有採檢消毒，消毒完也再採，基本上要等完全弄乾淨，才會有新的病人再移入。

▲新增1例本土COVID-19病例，為案838工作接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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