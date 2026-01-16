　
地方 地方焦點

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

▲嘉南藥理大學為第一屆國際專班春季班學生舉辦畢業典禮，35位國際生完成四年學業，迎向新旅程。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學為第一屆國際專班春季班學生舉辦畢業典禮，35位國際生完成四年學業，迎向新旅程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

驪歌輕唱、溫馨滿溢。嘉南藥理大學16日上午在校內簡報廳，為第一屆國際專班春季班學生舉辦畢業典禮，「生活保健科技系」及「環境工程與科學系」共35位國際學生完成四年學業，在師長與同學見證下，正式告別校園、迎向人生新旅程。

▲嘉南藥理大學為第一屆國際專班春季班學生舉辦畢業典禮，35位國際生完成四年學業，迎向新旅程。（記者林東良翻攝，下同）

典禮在畢業生親手製作的回顧影片中揭開序幕，畫面記錄四年來的學習點滴與生活片段，現場氣氛溫馨感人。會中特別頒發表現優異獎項，德育獎由生活系光氏玉鶯、環工系阮氏瓊江獲得；智育獎則由生活系裴金玉及環工系蔡氏垂莊獲頒肯定。此外，生活系阮氏垂玲與環工系阮俊逸代表全體畢業生接受撥穗並領取畢業證書，象徵學有所成、正式啟航。

▲嘉南藥理大學為第一屆國際專班春季班學生舉辦畢業典禮，35位國際生完成四年學業，迎向新旅程。（記者林東良翻攝，下同）

嘉南藥理大學自2022年9月起配合政府新南向政策，積極招收越南學生，並在學習、生活與職涯發展提供全方位輔導。校方除安排完善生活輔導機制，也於畢業前舉辦企業徵才媒合活動，協助學生銜接職場。此次35位畢業生中，有32位表達留台就業意願，另有2位選擇持續攻讀研究所，成果亮眼，展現嘉藥國際專班務實培育的成效。

▲嘉南藥理大學為第一屆國際專班春季班學生舉辦畢業典禮，35位國際生完成四年學業，迎向新旅程。（記者林東良翻攝，下同）

生活系畢業生代表阮重阮以流利中文致詞，回顧初來台灣時的陌生與不安。他表示，在師長耐心指導與同學陪伴下，逐步克服語言與文化差異，四年的學習不僅累積專業能力，也學會獨立與堅持，更深刻感受到台灣社會的友善與溫暖，「台灣，已經成為我心中的第二個家鄉。」

▲嘉南藥理大學為第一屆國際專班春季班學生舉辦畢業典禮，35位國際生完成四年學業，迎向新旅程。（記者林東良翻攝，下同）

校長張翊峰致詞時肯定畢業生不畏疫情、跨海求學的勇氣，也強調技職教育務實致用的核心價值。他指出，越南正處人口紅利高峰，台灣則面臨高齡化與缺工挑戰，鼓勵畢業生將台灣視為第二個故鄉，善用在嘉藥習得的環境工程與生活保健專業，配合政府放寬外國專業人才留台政策，持續累積實務經驗，未來無論留台發展或返鄉服務，都能成為具國際競爭力的專業人才。

▲嘉南藥理大學為第一屆國際專班春季班學生舉辦畢業典禮，35位國際生完成四年學業，迎向新旅程。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥學生赴日取經實地見證日本藥事科技與職人精神

嘉藥學生赴日取經實地見證日本藥事科技與職人精神

台灣正式邁入超高齡社會，藥事產業也同步面臨人力短缺與服務模式轉型挑戰。為培養學生宏觀視野、汲取國際經驗，嘉南藥理大學藥學系王四切教授近日率領藥學系學生，前往日本仙台與東京，展開為期八天的「境外移地教學」，透過實地參訪，深入了解日本藥事制度與科技應用，為台灣藥局轉型提前布局。

手機變身顯微鏡！嘉藥高毓瑩翻轉藥用植物學獲教育部教學實踐績優

手機變身顯微鏡！嘉藥高毓瑩翻轉藥用植物學獲教育部教學實踐績優

社團師爆「撕女學生胸前口袋」　校方：已停職

社團師爆「撕女學生胸前口袋」　校方：已停職

迎戰AI與ESG浪潮嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

迎戰AI與ESG浪潮嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

嘉藥師生跨山傳愛走進原鄉推廣水域安全與健康素養

嘉藥師生跨山傳愛走進原鄉推廣水域安全與健康素養

