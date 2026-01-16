工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

▲最近LinkedIn出現有歹徒假冒獵才公司，向高科技人才詐騙，有工程師警覺沒點擊專案程式，仍被騙60萬元，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

文／鏡週刊

最近傳出不法集團假冒海外公司以獵才名義詐騙，而且鎖定高科技業人才下手！一名工程師日前更新LinkedIn後，接到網路面試邀約，對方還傳了專案程式，聲稱測試工程師的實力，據了解，該工程師有警覺，沒有執行程式，但幾天之後帳戶內60萬元仍被轉走。資安專家則警告，詐騙集團已經進化到不用被害人點擊連結或執行程式就能得逞，這是相當可怕的一件事，呼籲民眾要小心防範。

專業人士社交平台是如何成為詐騙管道？

LinkedIn是全球知名專業社交平台，在台灣的用戶數已成長至約350萬至380萬人，使用者主要包含企業專業人士、高階主管、HR 招募人員以及尋求跨國機會的求職者，不過，近來有犯罪集團透過這個管道遂行詐騙。

一名工程師8日在Theads發文指出，他兩週前更新LinkedIn，就陸續接到海外公司面試詢問，他和其中一家公司談了工作內容和薪資，對方開始提到公司剛開發完成產品，還沒發表，接著傳了公開的個人GitHub Repo（線上軟體原始碼代管服務平台）的專案，聲稱想讓工程師測試，並聽聽看意見。

VS Code的什麼特性成詐騙幫凶？

工程師表示，該帳號只有一個專案，讓他覺得詭異，所以先用AI掃描看有沒有問題，結果找到疑似木馬的遠端搖控程式，最後也沒有執行該專案。工程師原本以為這樣就沒問題，豈料後來發現還是被轉走60萬元，他補充寫道，原來「只要用vscode開起這個資料夾，電腦就開花了。」

據了解，VS Code是Visual Studio Code的簡稱，是一款由微軟開發且跨平台的免費原始碼編輯器。

資安專家是怎麼看待新型態詐騙手法？

貼文引發網友熱議，有人提到，「這手法藏得真深，好可怕」、「被騙過+1」、「他們（歹徒）利用VSCode的特性，只要一開始按下那個信任就會中標，也太壞了吧！」、「所以根本沒跑起來 光是vscode打開就被rce了嗎」、「如果你的電腦藏了私鑰，那你的加密貨幣就會給人偷光」；也有人表示，他剛更新LinkedIn狀態，也有一堆獵人頭私訊，有些不直接回答，有點鬼打牆，後來帳號都被檢舉。

有偵辦案件經驗的資安專家受訪表示，最近有很多歹徒假冒對岸或東南亞公司，假藉獵才名義透過LinkedIn詐騙，這是新型態的犯罪手法，鎖定高科技專業人才下手，最可怕的地方在於，被害人沒有執行程式或連結，帳號的金額也會被轉走，呼籲民眾要提高警覺。



