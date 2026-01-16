　
生活

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」掀在地窮遊風：看但不買

▲▼墾丁,墾丁大街,恆春,國旅。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友發起討論，墾丁已出現不少店家陸續歇業，可其他店家似乎寧願倒掉也不降價，話題引發討論。作家漂浪島嶼就感嘆，外界多半將原因歸咎於消費高、不如出國，「自己搞慘自己。」但他認為，其實全台旅遊表現都在衰退，「自煮自住的在地窮遊，已經開始興起。」

粉專「漂浪島嶼--munch」在貼文中點出，墾丁旅遊人次從高峰一年800萬人次，跌到如今得打「200萬人次保衛戰」，成為眾矢之的，但事實上，觀光衰退早已遍布全台。

花蓮也慘烈「旅遊人次腰斬」

漂浪島嶼指出，不只墾丁，連過去被視為風景保證的花蓮也同樣慘烈，旅遊人次從高峰一年1200多萬人次，直接腰斬到600多萬人次，且仍持續下滑。他分析，除了太魯閣與市區景點受地震影響，加上部分政治因素影響旅遊意願，更關鍵的是整體經濟不景氣，讓大眾消費力明顯縮水。

文中也提到一個反差現象，許多旅遊區被嫌「食宿太貴」，但實際上，一些高價VILLA飯店、景觀民宿與知名餐廳，依然住房滿滿、訂位爆滿，真正撐不下去的，反而是平價民宿與小店。他以宜花東為例，其實有大量房價落在1000到3000元的民宿，但近年民眾為了省錢，寧可一日來回、不過夜，導致住房率大幅下滑。

不少業者更苦嘆，買地蓋民宿動輒3000萬起跳，20年都難回本，房貸繳不出來，最後只能走向法拍或脫手轉賣，形成宜花東大量民宿托售的現況，和過去「遊客多、景氣好，搶地蓋民宿、絕對不賣」的盛況完全不同。

遊客只走走看看「伴手禮也不帶」

漂浪島嶼也點名，「人來不來是問題，人來了不買更是大問題。」像彰化鹿港一年旅遊人次高達1700萬，但不少在地業者卻感受明顯，遊客變成只走走看看，伴手禮也不帶。夜市觀光同樣受衝擊，不論台南、高雄六合、花蓮東大門或台中逢甲，都面臨買氣明顯下滑的壓力。

他最後總結，觀光下跌不只是人次，而是整體買氣同步衰退，「國旅不如出國」對經濟條件好的人影響不大，但對多數被物價、房價壓得喘不過氣的民眾來說，連出去玩都成了壓力，只能選擇「看看不買」、自煮自住的在地窮遊模式逐漸興起，也成了現在觀光最真實的寫照。

※本文獲「漂浪島嶼--munch」授權引用。

01/14 全台詐欺最新數據

479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板





墾丁旅遊國旅花蓮民宿飯店漂浪島嶼

