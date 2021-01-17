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陸網傳河北邢台隆堯確診瞞報　民眾：出入證還沒用就作廢了

▲▼石家莊全市8日完成全員核酸檢測。（圖／路透）

▲河北石家莊市新冠肺炎疫情持續延燒。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北新冠肺炎疫情嚴峻，昨（16）日再增72例確診病患，邢台南宮市單日新增7例，成為石家莊外，唯一新增案例的地區。不過，16日晚間微博上陸續有網友貼文指稱，邢台隆堯縣有學生瞞報行動軌跡，導致人心惶惶，官方也未出面闢謠，也有當地民眾在網上抱怨，「昨天剛領到出入證，如果真的瞞報，又不能出門了。」

▲網傳河北邢台隆堯疑似有確診案例瞞報。（圖／翻攝微博）

▲網傳河北邢台隆堯疑似有確診案例瞞報。（圖／翻攝微博）

河北邢台市16日凌晨發出公告，「除南宮外，其他縣（市、區）有序恢復正常生產生活秩序。」不少生活在邢台隆堯的民眾趁著解封之際前往超市、戶外，享受難得的新鮮空氣。不過，當晚便傳出有4例確診，再度封城的傳言在網路上瘋傳。

網友紛紛哀號，「是真是假，官方倒是給個闢謠呀」；「剛發出的出入證還沒用就作廢了，等了一天，還是有序恢復，但小區已經不讓進出了」；「真是服氣，出入證剛發下還沒暖熱，又不能出門了，如果真的瞞報，請原地爆炸」。

▲隆堯官方17日傍晚前，尚未對網傳確診案例作出回應。（圖／翻攝隆堯融媒體中心微博）

▲隆堯官方17日傍晚前，尚未對網傳確診案例作出回應。（圖／翻攝隆堯融媒體中心微博）

對此，隆堯縣疾控中心僅針對臨城中學師生的核酸檢測做出說明，同時指出臨城縣未發現任何疫情，「希望廣大人民群眾不信謠、不傳謠，戴口罩，少走動，不聚集，常態化落實疫情防控各項措施要求，共同打贏疫情防控阻擊戰。」

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