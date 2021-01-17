院內感染擴大！2醫師染疫「關鍵接觸」曝光　都有戴口罩仍確診

記者賴文萱／台北報導

北部某醫院院內染疫擴大！指揮官陳時中今表示，增加4例確診，其中1例是本土案例（案856），而他的身份是院內醫師，1/10有過接觸，一採是陰性，再次採檢確診陽性。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中表示，目前判定是1/10，案856有一個病人咽喉有卡到東西，因為案838那時候是值班住院醫師，在病房的處置室2人有短暫面對面討論病情，再進去病房處理病人狀況，治療過程不到10分鐘。

陳時中表示，主治醫師案856當時戴外科口罩，案838戴N95口罩，現在判斷那時間的可能性比較高。但有媒體提問，2醫師都有戴口罩，照理說應該不會飛沫傳染，是否可能是環境病毒所影響的？對此，陳時中說，不敢說一定沒有，但目前沒有直接證據顯示是環境病毒所造成。

▲北部某醫院感染擴大，已有4名醫護確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案856為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性。但案839有到院外上課，除了同班同學之外，也擴大這幾天使用過場地的人都列入追蹤，總共有370名學生、9名老師，包含1位司機。

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